Nemecký exkancelár Gerhard Schröder rokoval s Putinom: Ukrajinci plní očakávaní

Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder odcestoval z Moskvy, kde mal stráviť dva dni v rámci sprostredkovateľského úsilia v rusko-ukrajinskom konflikte. TASR prevzala túto informáciu zo stránky nemeckej spravodajskej televízie ntv, ktorá sa odvoláva na denník Bild.

Informovaný zdroj pre Bild uviedol, že Schröder so svojou manželkou opustili ruskú metropolu v sobotu okolo 06.00 h ráno a odleteli do Istanbulu. Exkancelár mal podľa tohto zdroja vo štvrtok večer niekoľko hodín rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V piatok večer sa potom stretol s jedným z najbližších Putinových poradcov.

Americký portál Politico predtým informoval, že Schröder sa už v pondelok večer stretol v Istanbule s ukrajinským poslancom Rustemom Umerovom. Ten je členom delegácie, ktorá sa zúčastnila v Bielorusku na dvoch kolách mierových rokovaní s Ruskom.

Ako ďalej uvádza Bild, ukrajinská strana nemá nič proti Schröderovmu sprostredkovateľskému úsiliu. Poprela však, že by iniciovala stretnutie Schrödera a Putina. Ukrajinci teraz podľa denníka čakajú na výsledok Schröderových rozhovorov.

Schröder, ktorý má dobré vzťahy s Putinom, zostal aj po ruskej invázii na Ukrajinu vo funkcii predsedu predstavenstva ruského štátneho ropného gigantu Rosnefť, ako aj na poste člena predstavenstva ruského štátneho energetického gigantu Gazprom.

Svoju cestu do Ruska nekonzultoval s nemeckou vládou, avšak terajší kancelár Olaf Scholz mieni brať do úvahy aj rozhovory, ktoré Schröder viedol v Moskve. "Výsledky určite vezmeme na vedomie a zahrnieme ich do úsilia, ktoré sme sami vyvinuli," povedal Scholz.