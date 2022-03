Zopakuje sa situácia z Krymu?! Rusi chcú v dobytom ukrajinskom meste Cherson zinscenovať referendum

"V Chersonskej oblasti pripravujú referendum o vytvorení CHNR," napísal člen Chersonskej oblastnej rady Serhij Chlan na facebooku, zatiaľ čo ukrajinské médiá prípadné hlasovanie označujú za "pseudoreferendum".

Chlan použil obdobnú skratku, akú sa označujú dve proruské separatistické samozvané republiky na východe krajiny - Donecká ľudová republika (DNR) a Luhanská ľudová republika (LNR), ktoré sa nachádzajú na časti územia Doneckej a Luhanskej oblasti.

"Okupanti telefonujú poslancom Chersonskej oblastnej rady, či sú pripravení s nimi spolupracovať. Kategoricky som odmietol," píše politik, ktorý vyzval ďalších regionálnych poslancov, aby ani oni ruské sily nepodporili. "Nedajte im žiadnu možnosť legitimizovať CHNR," uviedol.

Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba neskôr na twitteri napísal, že "Rusko sa podľa metodiky z roku 2014 zúfalo snaží" v Chersone usporiadať fingované "referendum". Odkázal sa pritom na plebiscitov o nezávislosti v separatistických častiach Doneckej a Luhanskej oblasti pred takmer ôsmimi rokmi. "Vzhľadom na nulovú podporu verejnosti bude plne zinscenované. Ak budú pokračovať, musia nasledovať tvrdé sankcie proti Rusku. Cherson je a vždy bude Ukrajina," dodal šéf ukrajinskej diplomacie.

Following 2014 playbook, Russians now desperately try to organize a sham ‘referendum’ for a fake ‘people’s republic’ in Kherson. Given zero popular support, it will be fully staged. Severe sanctions against Russia must follow if they proceed. Kherson is & will always be Ukraine.