Muž má na penise takmer 300 piercingov! Takto mu to funguje v posteli: Budete prekvapený

Muž s najväčším počtom piercingov na svete vyhlásil, že aj napriek tomu, že na penise má 278 takýchto ozdôb, má stále skvelý sex.

Fotogaléria 65 fotiek v galérii

Rolf Buchholz (61) je zapísaný v Guinessovej knihe rekordov za celkovo 453 kovových piercingov po celom tele. Ako píše britský bulvárny portál Daily Star, Nemec z Dortmundu má tiež mnoho tetovaní, vrátane tých, na očných bulvách. Na hlave má aj implantáty rohov. Prvý piercing si však nechal dať až v 40. rokoch.

Teraz ich už má po celom tele vrátane genitálií. Napriek enormnému množstvu piercingov, ktoré má na svojom penise, stále vedie normálny sexuálny život. „Vôbec to nie je problém. Ak by to problém bol, už dávno by som sa ich zbavil,“ tvrdí rekordér.

Na perách ma Nemec ďalších 94 kovových ozdôb. Ďalšou zaujímavosťou je fakt, že 90 % jeho tela pokrývajú tetovania. Jeden unikát však predsa vyniká – jeho tetovanie na dlani. „Najbolestivejšou vecou bolo tetovanie na dlani,“ tvrdí Rolf. Napriek tomu, že muž nemá problém v spálni, pri letiskových kontrolách je to už iná kapitola.

Pri cestovaní má ustavičné problémy, pretože detektory kovov ho nenechajú na pokoji. Taktiež naňho často zazerajú ľudia, a to práve preto, ako vyzerá. Raz donoca Rolfovi zamietli vstup do Spojených arabských emirátov pri ceste do Dubaja, pretože úrady sa obávali, že praktizuje „čiernu mágiu“.

„Tí, ktorí ma odviedli späť do lietadla mi povedali, že to bolo preto, ako som vyzeral a tiež preto, že robím čiernu mágiu“, opisuje situáciu 61-ročný Nemec. Tetovania podobné symbolom má na všetkých piatich prstoch, pričom veľké tetovanie podrýva celú jeho dlaň.