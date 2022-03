Fico prirovnal prezidentku k polystyrénu: Jej slová o plyne a rope považuje za americkú propagandu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová je ako politický polystyrén. Stokrát je argumentačne potopená, ale ona sa znova vynorí a dookola opakuje americkú propagandu. Uviedol to predseda opozičnej strany Smer–SD Robert Fico v reakcii na piatkové vyjadrenie hlavy štátu v súvislosti s okamžitým vypnutím ruského plynu a ropy.

Teraz podľa Fica vôbec nejde o to, čo Smer–SD tvrdí. "My sme jednoducho presvedčení, že okamžité vypnutie ruského plynu a ropy by bolo ekonomickou vraždou občanov SR. A nehovoríme to len my. Samotná Európska komisia, prakticky všetci premiéri krajín EÚ potvrdzujú, že zníženie závislosti od ruského plynu a ropy bude vyžadovať náročné a drahé desaťročné úsilie. Aj preto sa na sankcii zastaviť odber ruského plynu a ropy nedohodol ani prebiehajúci samit EÚ, tak ako sa rozumne nedohodol ani na tom, že nemôžeme okamžite akceptovať nepripravenú Ukrajinu ako nového člena EÚ," priblížil Fico.

Pokyny z americkej ambasády v Bratislave sú podľa predsedu Smeru-SD pre prezidentku SR a premiéra SR silnejšie ako akékoľvek argumenty. "Premiér Heger ešte vo štvrtok (10. 3.) pokračoval v tejto propagande, prezidentka dnes (piatok 11. marca, pozn. TASR) píše status, že každý, kto hovorí o zdržanlivosti pri odpojení sa od ruského plynu, ropy, citujem, 'koná proti záujmom Slovenska a priamo ohrozuje bezpečnosť našich občanov'," podčiarkol Fico.

"Pán premiér, pani prezidentka, už prestaňte! Je v záujme občanov SR, aby v mene plnenia amerických snov o oslabení Ruska platili za liter benzínu 3 eurá? Podľa mňa určite nie," vyhlásil ďalej predseda strany Smer-SD.

"Pani prezidentka, už mi pripadáte ako politický polystyrén. Stokrát Vás ku dnu pritlačia nevyvrátiteľné argumenty, byť rozumní a hľadieť na slovenský národný záujem, ale Vy opäť vyplávate na hladinu a opakujete neudržateľnú propagandu cudzích záujmov," dodal Fico.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok na sociálnej sieti vyhlásila, že kto v súčasnosti ešte stále hovorí o tom, že Slovensko by na ruskom plyne malo zostať naďalej závislé, koná proti záujmom Slovenska a priamo ohrozuje bezpečnosť občanov. Opäť vyzdvihla potrebu čo najskoršieho zníženia závislosti EÚ od ruského plynu aj ropy, odôvodnila to aktuálnou bezpečnostnou a geopolitickou situáciou.