Majer o cvičení Saber Strike: Toto mi bolo povedané z americkej strany o Slovensku!

Slovensko nie je slabým článkom v NATO a dokáže sa aktívne zapojiť do prípadných akcií spojencov. Počas cvičenia amerických a slovenských vojakov Saber Strike to uviedol štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer.

Na cvičení vo viacerých výcvikových priestoroch na Slovensku sa zúčastňuje 2200 amerických a slovenských vojakov so 700 kusmi bojovej a zabezpečovacej techniky. „Prvýkrát sme si v takomto veľkom meradle vyskúšali našu schopnosť podporiť a prijať spojenecké jednotky na území Slovenskej republiky,“ povedal zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík Ľubomír Svoboda na prehliadke výcvikového priestoru v Leviciach. Práve tu americké a slovenské jednotky vybudovali logistickú základňu na podporu spojeneckých vojsk, ktoré cvičia na Lešti.

Cvičenie Saber Strike bolo pripravované dlhšiu dobu a nesúvisí s vojnou na Ukrajine. „Zapadá však do kontextu, ktorý sa tam momentálne deje. Potvrdzuje, že spojenci sú pripravení a podľa toho, čo som videl a čo mi bolo povedané aj z americkej strany, Slovensko sa vie plnohodnotne zapojiť do prípadnej spojeneckej reakcie, ak by bola potrebná,“ skonštatoval Majer.

Kým na cvičení ozbrojené sily nacvičovali prijatie a spoluprácu s jednotkami NATO, už čoskoro budú kooperovať so spojencami aj reálne. Podľa Majera je príchod jednotiek NATO, ktoré majú posilniť ochranu nášho územia, otázkou iba niekoľkých týždňov. „Pripravenosť nemeckých ozbrojených síl so systémom Patriot je vysoká a v podstate čakajú na pokyn. Pripravenosť českej strany je tiež vysoká a s ďalšími krajinami upresňujeme ich príspevok,“ dodal Majer.