Na požiar skladu školy upozornili ubytované Ukrajinky, veľavravné slová farárky: Keby tam neboli...

Duchaprítomnosť žien z Ukrajiny, ktoré sú ubytované v evanjelickom zborovom dome v obci Soľ v okrese Vranov nad Topľou, zabránila možným rozsiahlym škodám pri požiari v sklade základnej školy (ZŠ). Pre TASR to potvrdila farárka Zuzana Kubačková.

"Vo štvrtok (10. 3.) pred polnocou sme sa s manželom zobudili na to, že niekto zvoní pri dverách. Ženy boli veľmi vystrašené, pretože videli požiar. Hneď sme zavolali hasičov a kontaktovali sme i starostu obce," priblížila farárka s tým, že horel sklad s peletami, ktoré sa využívali na prikurovanie.

Požiar však vypukol v takej časti budovy školy, že by ho nebolo možné vidieť z cesty. "Keby tam ženy v tej chvíli neboli ubytované, požiar by si nikto nevšimol a mohol by zachvátiť väčšiu časť budovy a spôsobiť oveľa väčšie škody. Prípadne by sa mohol rozšíriť aj na náš zborový dom aj kostol, ktorý je súčasťou areálu," uviedla Kubačková.

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku v obci Soľ po vypuknutí konfliktu na Ukrajine oslovil Generálny biskupský úrad ECAV, aby pomohli utečencom. Na výzvu zareagovali a ponúkli ľuďom z Ukrajiny zborový dom so spoločenskou miestnosťou, kuchynkou a troma izbami. Celkovo môžu ubytovať 15 ľudí. Momentálne prichýlili skupinu štyroch žien so šiestimi deťmi.

"Očakávame v najbližších dňoch ďalšiu skupinu, pretože ešte jednu izbu máme uvoľnenú, čiže tam môžeme prijať ďalších päť až šesť ľudí," spresnila farárka. Ich cirkevný zbor poskytuje ubytovanie aj v Čaklove pre troch ľudí v súkromnom dome.