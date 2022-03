Ukrajincom pomáhajú aj poľnohospodári a potravinári: Ponúkajú im prácu! A to nie je všetko

Pomocnú ruku Ukrajincom podávajú aj slovenskí poľnohospodári a potravinári. Pre našich susedov, ktorí sa rozhodli ostať na Slovensku, ponúkajú prácu v agropotravinárstve. Zároveň firmy individuálne vytvárajú zbierky šatstva alebo potravín, ktoré putujú buď na hraničné priechody, alebo už do konkrétnych regiónov.

Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová. Priblížila, že SPPK už v predchádzajúcich dňoch oslovila svojich členov a regionálne komory so žiadosťou o informáciu, aký počet ľudí, v akej obci (meste) a na akej pracovnej pozícii by vedeli zamestnať vo svojich podnikoch. Na výzvu okamžite zareagovali desiatky poľnohospodárskych a potravinárskych firiem, ktoré prejavili záujem zamestnať Ukrajincov.

Pripomenula, že v agropotravinárstve SR dlhodobo chýbajú ľudia. Navyše, napríklad slovenskí ovocinári alebo zeleninári majú dobré skúsenosti s prácou Ukrajincov, pretože ich v sadoch zamestnávali už aj pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Nové pracovné príležitosti tak môžu byť osožné pre obe strany, ako pre Slovákov, tak aj pre Ukrajincov. Tí navyše získajú zdroj istého príjmu na obdobie, počas ktorého chcú ostať na Slovensku. Slovenskí výrobcovia potravín zase novú a najmä overenú pracovnú silu.

Zdôraznila, že poľnohospodári a potravinári ponúkajú voľné pracovné pozície po celom Slovensku. Potrebujú posily najmä do živočíšnej a rastlinnej výroby, na prácu so zvieratami, do sadov, vinohradov, na polia. V rámci potravinárskych firiem prevažuje dopyt po nových kolegoch v pekárenských a mliekarenských prevádzkach.

"Naše firmy sa rozhodli nielen ponúknuť prácu, ale aj ubytovanie, a to buď priamo v priestoroch jednotlivých podnikoch, alebo aj na súkromí. Sú medzi nimi aj také podniky, ktoré vedia poskytnúť aj ubytovanie pre rodiny s deťmi. Všetci si veľmi želáme, aby sa táto obrovská ľudská tragédia čím skôr skončila. Kým sa tak stane, tak chceme našim susedom aspoň takýmto spôsobom pomôcť poskytnúť ubytovanie a istotu pravidelného príjmu," uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Pokiaľ chcú Ukrajinci na Slovensku pracovať, môžu sa zaregistrovať napríklad na oficiálnych portáloch www.ua.gov.sk a www.istp.sk. SPPK následne údaje o pracovných pozíciách preposiela svojim členom, ktorí sa skontaktujú so záujemcami o prácu. Slovenskí poľnohospodári a potravinári momentálne ponúkajú Ukrajincom viac ako 250 voľných pracovných miest naprieč celým Slovenskom.