Dnes varí Janko Kuric: Pečené plnené jabĺčka zvládnete hravo pripraviť aj so svojimi deťmi

Keď sa Jankovi Kuricovi nahlási nečakane návšteva, bez mihnutia oka dokáže pripraviť sladký dezert.

Spevák, skladateľ, textár - frontman skupiny Vidiek má svoj obľúbený recept, ktorý je nenáročný, ale zato neskutočne lahodný. Odpozeral ho od manželky Simony Bubánovej, ktorá ho zvykne rodine pripravovať na Vianoce. Ale labužníci ocenia pečené jabĺčka plnené škoricovým cukrom a píniovými orieškami počas celého roka.

Potrebujeme:

5 ks jabĺk

100 g masla

za hrsť píniových orieškov

2-3 PL práškového cukru

1 ČL škorice (môžeme nahradiť škoricovým cukrom)

štipku soli

klinčeky

brusnice, maliny, zmrzlinu

Postup:

Rúru vyhrejeme na 170 stupňov. Jabĺčka rozrežeme v jednej tretine - vrch odklopíme. Vyrežeme jadrá. Do každého jablka zapichneme 3 klinčeky. Na dno každého jablka vložíme trochu brusníc (môže byť aj džem). V miske zmiešame cukor so škoricou, štipkou solia s maslom. Do zmesi pridáme za hrsť píniových orieškov a naplníme ňou po vrch jabĺčka. Tie potom prikryjeme vrchnou - odrezanou časťou a polejeme zvyšným maslo s cukrom a škoricou, ktoré nám zostali v miske. Jabĺčka položíme na plech vystlaný papierom na pečenie. Na papier okolo jabĺk môžeme nasypať píniové oriešky, dodajú dezertu arómu. Pečieme asi 30 až 40 minút. Po upečení vytiahneme z rúry. Podávame samostatne, alebo so zmrzlinou posypanou malinami a rozdrvenými pusinkami z bielkov a cukru.