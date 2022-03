Inflácia sa pre vojnu na Ukrajine zrýchľuje: Kľúčové úrokové sadzby ostávajú na rekordnom minime

Riziko, že inflácia v eurozóne zostane vyššie nad dvojpercentným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) dlhšiu dobu, je v porovnaní s predvojnovým stavom momentálne väčšie. V komentári k štvrtkovému (10.3.) rokovaniu Rada guvernérov ECB na to upozornil člen rady a guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

ECB vo štvrtok ponechala kľúčové úrokové sadzby nezmenené, na rekordnom minime. Rada guvernérov zároveň upravila plánované nákupy aktív v rámci programu APP a vyhlásila, že "podnikne akékoľvek potrebné kroky" spojené s jej mandátom v oblasti inflácie, ktorá sa pre vojnu na Ukrajine zrýchľuje. Kľúčový úrok tak zostáva na úrovni 0 %.

Kažimír upozornil, že už pred ruskou inváziou na Ukrajinu sme čelili prudkému rastu inflácie, ktorý bol ťahaný najmä rastom cien energií a potravín. "Krviprelievanie so sebou prináša rekordne vysoké ceny ropy, plynu, obilnín a rôznych iných surovín. Zvyšujú sa verejné výdavky na pomoc a rovnako aj výdavky na zbrojenie. Ak nedôjde k prímeriu, skôr či neskôr sa pretavia aj do cien iných tovarov a služieb," priblížil Kažimír s tým, že by to malo veľmi negatívny dopad na rozpočet domácností aj podnikov.

"Rozhodnutie o znížení tempa nákupov v rámci nášho APP programu a skoršie ukončenie týchto nákupov najneskôr v septembri považujem za správne a silne som ho podporoval," zdôraznil Kažimír. Zároveň tento krok označil za prejav "neoblomného odhodlania" pokračovať v politike zabezpečujúcej postupný pokles inflácie k cieľu ECB v najbližších rokoch.

Normalizácia nastavenia menovej politiky musí ísť po etapách a zvýšenie kľúčových úrokových sadzieb nepríde okamžite, vysvetlil guvernér. "Načasovanie a tempo prichádzajúceho sprísňovania menovej politiky určíme podľa podmienok v ekonomike, spoločne s pribúdajúcimi informáciami. Aj tu platí, že mimoriadne neistý vývoj nás nabáda k tomu, aby sme si príliš nezväzovali ruky. Po včerajšom rokovaní máme maximálnu flexibilitu a široký manévrovací priestor," avizoval.

Zároveň upozornil, že oživenie ekonomiky po pandémii sa zrejme pribrzdí. "Urobíme všetko potrebné pre zabezpečenie stability v ekonomike a na finančných trhoch. Situácia je nateraz pokojná a dúfame, že taká aj zostane. V každom prípade však platí, že vieme rýchlo a účinne zmobilizovať nástroje menovej politiky, aby sme uchránili ekonomiku od najhoršieho. Viackrát sme to už preukázali," vyzdvihol Kažimír s tým, že slovenský finančný sektor je v dobrej kondícii.

V krízových časoch je podľa neho okrem menovej politiky vždy dôležitá aj pomoc vlád cez rozpočtové nástroje, vrátane spoločných iniciatív na úrovni EÚ. "V tejto tragickej situácii sa naša pomoc musí v čo najväčšej možnej miere týkať aj ľudí a rodín zachraňujúcich si život útekom z Ukrajiny," dodal guvernér.