Ďalší útok na jadrový reaktor! Ruské sily ostreľovali výskumný inštitút v Charkove: Skončil v plameňoch

Ostreľovanie vyvolalo požiar, ktorý sa hasičom podarilo uhasiť. K zmenám v prírodnom žiarení podľa kancelárie prezidenta nedošlo. Informuje o tom agentúra AP.

Strela podľa Heraščenka zasiahla budovu, kde sa nachádza zariadenie, ktoré by mohlo v prípade poškodenia uvoľniť radiáciu. Podľa prezidentskej kancelárie k žiadnym zmenám v prirodzenom žiarení nedošlo.

🛑 Russia just attacked #Kharkiv Institute of Physics and Technology

Experimental nuclear reactor is located inside. The shelling caused a fire in a neighbouring hostel; the fight continues.#StopRussia #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/H88CYHGl9C