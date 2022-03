Horkosť trhá rekordy, Slováci to chcú ochutnať tiež!

Aké pivá sú na Slovensku čoraz obľúbenejšie? Jednoznačne tie špeciálne s obrovskou dávkou horkosti.

Slovenskí milovníci výrazne horkého piva sa dočkali. Do obchodov dorazil špeciál Radegast Ratar. Má 50 jednotiek horkosti, čo je v priemere o 21 jednotiek viac, ako dosahujú bežné pivá. Osvieženie tým posúva na úplne iný level. A ako sú na tom ostatní?

Keď vynecháme svetového rekordmana zo Škótska s 2 600 jednotkami IBU, tak v našich pivných končinách je jasnou jednotkou práve trikrát chmelený Radegast Ratar. Pokiaľ si vedľa seba zoradíte bežne dostupné pivá v obchodoch, v horkosti nemá konkurenciu.

Varí sa stále z toho istého, čo je preverené viac ako päťdesiatročnou tradíciou pivovaru Radegast. Do pivného receptu patrí prémiový chmeľ Polaris (vysoký obsah horkých látok dokresľujú tóny korenia, borovice a mäty), svetlý slad zo sladovne pivovaru Radegast plus trochu farebného a karamelového sladu z iných sladovní. A samozrejme, kvalitná beskydská voda. Vedeli ste, že v každom pive je približne 92 % vody? Bez vody to jednoducho nejde.

Tak si to poďme vychutnať. Zabudnite na ikonickú hlášku z jedného populárneho filmu. Radšej než na siedmy schod, dajte pivo vychladiť do tmy a do chladu. Servírujte ideálne pri siedmich stupňoch do chladného a vypláchnutého pohára.

Spodne kvasené pivo Radegast Ratar dostanete vo všetkých dobrých obchodoch po celom Slovensku. Môžete si vybrať fľašu alebo plechovku. A nezabudnite, že horkosť patrí k správnemu pivu rovnako, ako je aj neoddeliteľnou súčasťou našich životov.

Kde sa vzal Radegast?

V Pivovare Radegast sa varí správne horké pivo od roku 1970. Prvá várka bola uvarená 3. decembra. Názov Radegast vzišiel zo súťaže pre verejnosť, kam dorazilo asi 3 500 návrhov. Objavil sa tam napríklad názov Ogar, Beskýd alebo Pinoš. Nakoniec ale vyhral Radegast, ktorý odkazoval na slovanskú mytológiu a na boha pohostinstva, hojnosti a úrody.

Ak chcete na vlastnej koži či chuťových pohárikoch spoznať, v čom spočíva mimoriadne čaro pív Radegast-u, ponúkame vám tip na „horký výlet“. Ten môžete absolvovať priamo v pivovare Radegast v Nošoviciach, ktorý je opäť otvorený pre verejnosť.