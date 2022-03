Končí aj veľkokapacitné očkovacie centrum vo Zvolene: Do kedy bude fungovať?

Pre nízky záujem o očkovanie proti novému koronavírusu Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) k 31. marcu ukončí činnosť veľkokapacitného očkovacieho centra vo Zvolene. TASR o tom v stredu informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.

„Povinnosť očkovať máme na základe príkazu aj naďalej, budeme ju však zastrešovať sami v rámci niektorej zo svojich ambulancií. Záujemcovia budú o mieste a čase vakcinácie včas informovaní,“ dodala riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.

Podľa hovorkyne zvolenské zdravotnícke zariadenie aj naďalej eviduje pacientov s ochorením COVID-19. „Situácia je stále vážna. Počty hospitalizovaných pacientov v posledných dňoch znovu stúpli, nemocnica si ani zďaleka nemôže povedať, že pandémia sa končí,“ zhrnula. „Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 75 pozitívnym pacientom, ktorí sú umiestnení do dvoch našich nemocníc vo Zvolene a v Krupine. Stav jedného si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu,“ podotkla riaditeľka. V stredu pre nový koronavírus chýbalo v nemocnici 40 zamestnancov.

Pavliková poznamenala, že nemocnica rieši aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ponuky práce Ukrajincom, ktorí utekajú pred vojnou. „Máme voľné pracovné miesta najmä v oblasti ošetrovateľstva, chýbajú nám sestry a ošetrovateľský personál, ale aj lekári. Ak by bol záujem medzi utečencami, vieme ich zamestnať,“ konštatovala Veselá s tým, že do kontaktu s pacientom však bude môcť prísť iba personál so základnou schopnosťou dohovoriť sa. „Rovnako je to s poskytovaním akútnej zdravotnej starostlivosti, ktorú dáme každému, kto ju bude potrebovať. Pripravujeme sa aj na to, že na Ukrajine je horšia situácia tak s pandémiou, ako aj s chorobami ako tuberkulóza, tetanus, záškrt, ktoré u nás už takmer vymizli,“ dodala.