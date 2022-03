Jeden z veľkých problémov chudobných Brazílčaniek je vyriešený: Toto budú mať po novom zdarma

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v noci na stredu podpísal výnos o bezplatnom poskytovaní hygienických pomôcok pri menštruácii dievčatám a ženám z nízkopríjmových skupín obyvateľstva.

Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, poukázala na to, že Bolsonaro tento výnos podpísal päť mesiacov po tom, ako bol kritizovaný za vetovanie podobného opatrenia.

Líder krajnej pravice podpísal tento exekutívny príkaz na ceremónii pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dva dni predtým, ako mal brazílsky Kongres hlasovať o prelomení jeho veta.

Bolsonaro vlani v októbri pri vetovaní príslušného návrhu argumentoval tým, že nie sú k dispozícii žiadne finančné prostriedky, ktoré by vykryli poskytovanie bezplatných hygienických pomôcok pre viac ako päť miliónov brazílskych žien a dievčat s nízkymi príjmami.

To, že niektoré ženy a dievčatá v Brazílii si nemôžu dovoliť kúpiť menštruačné tampóny alebo vložky, je veľkým problémom - napr. aj pre to, že každé štvrté dievča z tohto dôvodu každý mesiac niekoľko dní chýba na vyučovaní, vyplýva z výročnej správy za rok 2021 vypracovanej nadáciou OSN s názvom Girl Up.

Bolsonaro, ktorý je známy svojimi kontroverznými výrokmi na adresu žien, by mal vo štvrtok vystúpiť na podujatí venovanom podpore účasti žien v politike. Paradoxom je, že všetkých päť pozvaných rečníkov sú muži, upozornila AFP.