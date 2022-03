V severných okresoch Žilinského a Prešovského kraja sa ojedinele môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej webovej stránke.

Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa. Nateraz platí v okresoch Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš do utorka do 18.00 h. Pre okresy Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa do stredajšieho (9. 3.) rána.

SHMÚ pripomína, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodáva.