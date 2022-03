Nadrogovaná žena počas sexu rozštvrtila milenca: Ohavné, čo spravila s časťami jeho tela

Mladá 24-ročná žena s amerického Wisconsinu mala zabiť a rozštvrtiť svojho milenca počas sexu, keď boli nadrogovaní. Jeho hlavu a penis vhodila do vedra a nohy do hrnca.

Taylor Schabusinessová následne polícii povedala, že sa „budú baviť pri hľadaní všetkých orgánov“. Ako píše New York Post, zohavenou obeťou bol 25-ročný muž z Green Bay, ktorého vyšetrovatelia neidentifikovali. Prokuratúra uviedla, že k sexuálnemu napadnutiu malo dôjsť už v momente, keď bol muž mŕtvy. Políciu zavolala majiteľka domu 23. februára asi o 3:30 ráno. Oznámila, že vo vedre našla hlavu svojho syna. To mala objaviť po tom, keď ju prebudilo buchnutie dverí.

Taylor mala byť posledná osoba, ktorá s obeťou bola. Polícia pri prehliadke jej dodávky našla hrniec s ľudskými pozostatkami vrátane nôh, uvádza sa v trestnom oznámení, na ktoré sa odvoláva portál. V dome matky obete našli aj hlavu a penis vo vedre, hornú časť trupu v taške. Taktiež našli aj telesnú tekutinu a nože. Na to čo sa stalo odpovedala podozrivá: „To je dobrá otázka.“

Otvoriť galériu Nadrogovaná žena počas sexu zabila milenca. Potom ho rozštvrtila - hlavu a penis dala do vedra, nohy do hrnca. Zdroj: Green Bay Police Department

Polícii mala povedať, že spolu s mužom užili pervitín pred tým než šli do domu jeho matky, kde mali sex, pri ktorom používali aj reťaze. Taylor dodala, že v jednom momente stratila vedomie, potom sa „zbláznila“ a začala svojho partnera dusiť – trvala na tom, že ho nechcela zabiť, ale rada ho dusila. Podľa obvinenej mali byť všetky časti tela v suteréne. Počas aktu mala používať nože. Dodala, že nôž na chlieb fungoval najlepšie pre jeho zúbkovanú čepeľ.

V dokumente, na ktorý sa odvoláva New York Post sa píše, že Taylor sa cítila paranoidne a lenivo a že si myslela, že je to práve kvôli drogám. Mala tiež povedať, že všetky časti tela si chcela zobrať so sebou, ale pre svoju lenivosť vzala do dodávky len nohu a na hlavu zabudla. Počas procesu pred súdom vyzerala podľa portálu úplne pokojne. Žena bola nedávno podmienečne odsúdená a mala nosiť elektronický monitorovací náramok, no zrejme sa jej ho podarilo zložiť. Dôvod jej podmienečného odsúdenia bol nejasný.