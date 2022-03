Popredný generál: Putin prehráva! Dôkazy, ktoré tomu nasvedčujú

Jednotky ruského prezidenta Vladimira Putina sú jeden veľký chaos. Dôkazom je osem zostrelených lietadiel za jediný deň, takmer 500 zabitých vojakov a obrovský konvoj s 15-tisíc vojakmi a stovkami stojacich vozidiel.

Popredný britský generál tvrdí, že Putinove vojská dostávajú na Ukrajine úplne na frak a Rusko by mohlo vojnu prehrať. Ako píše britský portál mirror.co.uk, po slovách ruského prezidenta o tom, že bude v invázii pokračovať, Náčelník obranného štábu Sir Tony Radakin povedal, že invázia pre Kremeľ neprebieha dobre. Dodal, že je to jeden veľký chaos. Tvrdenie podložil dôkazmi o ôsmich zostrelených lietadlách za jediný deň, s dennými stratami okolo tisícky vojakov a obrovským konvojom s 15-tisíc vojakmi a stovkami stojacimi vozidlami.

„Myslím si, že vidíme aj pozoruhodný odpor Ukrajiny, jej ozbrojených síl a ľudu. Vidíme, ako sa jednota celej zemegule spája a vyvíja tlak na Rusko,“ povedal Sir Tony Radakin. "Rusko trpí, Rusko je izolovaná veľmoc. Je menej silné ako pred desiatimi dňami. Niektoré z vedúcich zložiek ruských síl boli zdecimované ukrajinskou odpoveďou,“ opisuje situáciu britský generál. Poznamenal, že sme mali možnosť vidieť aj základné chyby z hľadiska údržby. „Rusko v takomto rozsahu nefungovalo od druhej svetovej vojny a je to neuveriteľne zložité a komplexné,“ dodal.

Vyjadril sa aj k bezletovej zóne, ktorú Kyjev opakovane žiadal. Podľa neho to ľuďom na zemi nepomôže. Väčšina ostreľovania podľa neho totiž prichádza z delostrelectva a nie od lietadiel. Na naliehanie Ukrajiny reagovalo aj Rusko, ktoré informovalo, že jej zavedením by sa do vojny priplietli aj ostatné mocnosti. Aj na základe toho to NATO vylúčilo. Obáva sa totiž širšieho konfliktu. „Ak by sme mali strážiť bezletovú zónu, pravdepodobne by sme museli vyradiť ruské obranné systémy a lietadlá NATO by sme mali vo vzduchu popri ruských lietadlách. Potenciálne by sme ich mohli zostreliť, čo by ale viedlo len k ďalšej eskalácii napätia,“ hovorí generál.

Rovnaký postoj zdieľa aj podpredseda britskej vlády Domonic Raab, ktorý povedal, že Ukrajina to bude mať veľmi ťažké a náročne, no dodal, že urobia všetko preto, aby Ukrajincov podporili. „Nechceme sa dostať do priameho vojenského konfliktu s Putinom, pretože by to bola masívna eskalácia, ale aj to živí Putinov príbeh,“ povedal.

Generál Philip Breedlove, bývalý vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe, povedal, že spojenci by mali presadzovať humanitárnu bezletovú zónu s inými pravidlami nasadenia ako vojenskú. Zároveň dodáva, že „nepriateľovi treba opakovať, že na nich nebudeme strieľať pokiaľ nebudú strieľať oni na nás.“ Šéf opozičných labouristov Sir Keir Starmer povedal: „Každý chápe, prečo nemôžeme mať bezletovú zónu a prečo nie je možná priama vojenská pomoc. To znamená, že sankcie musia byť najsilnejšie a najúčinnejšie v histórii.“