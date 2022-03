To, že zrak je jedným z najdôležitejších orgánov, netreba snáď ani vysvetľovať, a preto je potrebné sa o neho dôkladne starať. Napokon, ako o svoje celkové zdravie.

Aj keď patríte k tým zodpovednejším ľuďom, ktorí sa o svoje zdravie príkladne starajú, môže sa stať, že sa vám z rôznych dôvodov a v rôznom veku zrak zhorší. Je preto potrebné včas navštíviť oftalmológa, pretože niektoré očné ochorenia môžu končiť slepotou, iné používaním veľmi silných dioptrií a podobne.

Pokiaľ ide o ďalekozrakosť, štandardne hovoríme o jej dvoch hlavných typoch. Buď sa s ňou človek narodí, alebo ju získa ešte v detskom veku. Druhou je takzvaná presbyopia, ktorá postihuje ľudí zvyčajne po štyridsiatke. Klasickú ďalekozrakosť zvyknú ľudia riešiť bežnými dioptrickými okuliarmi. Pri presbyopii ide o problém zaostrovať na veľmi krátke vzdialenosti, napr. na displej telefónu, knihy, časopisy a podobne. Na jej korekciu používajú okuliare na čítanie. Avšak v štádiu, keď im už nestačia ani najsilnejšie okuliare, musia vziať do ruky lupu, lebo inak text prečítať nevedia. Existuje však riešenie, ktoré ich dokáže tohto problému zbaviť.

Operácie očí sa báť nemusíte

Aktuálne najmodernejšie metódy laserových operácií očí patria do takzvanej 3. generácie. Tie sa s tými pôvodnými metódami v podstate už ani nedajú porovnať. Sú k oku veľmi šetrné, zákroky prebiehajú v lokálnej anestézii, sú prakticky bezbolestné (aj keď pocit bolesti je veľmi subjektívna záležitosť) a umožňujú rýchly návrat do každodenného života. Moderné kliniky, akou je aj očná klinika iClinic, využívajú pri operáciách očí femtosekundové lasery, vďaka ktorým sú zákroky šetrnejšie, rýchlejšie a s minimálnym rizikom pooperačných komplikácií.

Dnes dokážu niektoré operácie očí odstrániť aj vysoké dioptrie. Napríklad operačná metós krátkozrakosťou až do -10 dioptrií a s astigmatizmom až do 5 cylindrovda s názvom ReLEx SMILE 3D vie pomôcť pacientom. Ak máte problémy s videním pri čítaní, respektíve s ďalekozrakosťou, to zas dokáže odstrániť metóda FEMTO Z-Prelex. Ide o najmodernejšiu metódu, ktorú môžete absolvovať v očnej klinike iClinic. Je založená na výmene pôvodnej šošovky pacienta za novú – umelú. Táto operácia je vhodná napríklad, pre pacientov, ktorí majú po štyridsiatke a trápi ich presbyopia. Po aplikácii trifokálnej šošovky sa im zlepší zrak nielen na čítanie, ale aj do diaľky a na strednú vzdialenosť. Navyše, pacient sa zároveň zbaví rizika vzniku šedého zákalu.

Ste zo zlého zraku frustrovaní? Nezúfajte

Výmena vašej opotrebovanej šošovky za novú – umelú, slúži aj ako prevencia pred takým zhoršením zraku na veľmi blízke vzdialenosti, pri ktorom by vám na čítanie pomohla už len lupa. Kým sa presbyopia zastabilizuje, môže prejsť aj mnoho rokov. Za ten čas sa môže vyvíjať a niektorým ľuďom už nemusia stačiť ani bežné okuliare na čítanie. Čím skôr sa človek rozhodne riešiť svoj problém so zrakom, tým má väčšiu šancu, že bude vhodným adeptom na operáciu.

Ak ste sa dostali do takého štádia, že si myslíte, že vám pomôže už iba lupa, nezúfajte. Máme pre vás riešenie. Laserová operácia očí niektorou z moderných metód dokáže človeku doslova zmeniť život. V súčasnosti sa očné lekárstvo (oftalmológia) radí medzi najviac rozvíjajúce sa medicínske odbory. Je to predovšetkým vďaka novým špičkovým technológiám, ktoré sa za ostatné desaťročia zdokonaľovali míľovými krokmi. Vďaka nim sú laserové zákroky dokonalo presnými a pre zrak pacienta šetrnými a bezpečnými.

Dobré videnie na všetky vzdialenosti

Veľmi vyhľadávaným a účinným riešením sú laserové operácie očí, ktoré vás zbavia okuliarov na všetky vzdialenosti, tzn. na čítanie, na strednú vzdialenosť, ale aj do diaľky a zároveň trvalo odstránia riziko vzniku šedého zákalu (metóda Femto Z-Prelex). Laserová operácia očí dokáže okrem krátkozrakosti (metóda CLEAR; Relex Smile 3D; Z-Lasik) či ďalekozrakosti (metóda Z-Lasik) vyriešiť aj ďalšie pridružené ochorenia oka, napríklad astigmatizmus (metóda CLEAR, Z-Lasik; Relex Smile 3D) či šedý zákal.

Dôležitosť výberu očnej kliniky

Očná klinika iClinic sa radí medzi moderné očné kliniky s najväčším počtom pobočiek a lekárov v SR. Svoju históriu začala písať už v roku 2007, keď ešte pôsobila pod iným názvom a neskôr sa premenovala na iClinic. V súčasnosti v nej pracuje 30 špičkových lekárov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí ročne zoperujú vyše 23 000 pacientov. Klientom poskytuje svoje služby už vo svojich 5 pobočkách na Slovensku a v 2 v Rakúsku. iClinic je pre svojich pacientov k dispozícii v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Skalici a Šamoríne. Vo svojej pobočke v Banskej Bystrici má, okrem iného, zriadené aj špičkové pracovisko, ktoré sa špecializuje na liečbu zeleného zákalu – glaukómu. Tieto atribúty robia z iClinic najväčšiu a najkomplexnejšiu súkromnú očnú kliniku v SR.

