Raketový útok na letisko v ukrajinskej Vinnycii si vyžiadal obete: Zahynuli aj civilisti

Deväť ľudí zahynulo pri nedeľňajšom raketovom útoku na letisko v ukrajinskom meste Vinnycia, 200 kilometrov juhozápadne od metropoly Kyjev, informovala v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinské záchranné služby.

Záchranári uviedli, že v pondelok ráno vytiahli z trosiek 15 ľudí. "Deväť z nich bolo mŕtvych – päť civilistov a štyria vojaci," uviedli záchranári na sociálnej sieti Telegram s tým, že naďalej pátrajú po preživších.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že ruské rakety úplne zničili letisko v meste Vinnycia. "Práve som bol informovaný o raketovom útoku na Vinnyciu. Osem rakiet... Letisko bolo úplne zničené," povedal Zelenskyj a opäť vyzval Severoatlantickú alianciu (NATO), aby nad Ukrajinou vyhlásila bezletovú zónu.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu vyhlásil, že "akákoľvek krajina, ktorá vyhlási bezletovú zónu nad Ukrajinou, sa priamo zapojí do ozbrojeného konfliktu s Ruskom".

NATO v piatok odmietlo výzvy ukrajinských činiteľov na zriadenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg uviedol, že Aliancia nebude zasahovať do tohto konfliktu z obavy z priamych zrážok s Moskvou, ktoré by mohli prerásť do širšieho konfliktu.