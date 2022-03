Záhada odhalená! Pre toto nechcú mať vydaté ženy v manželstve sex: Expertka vysvetľuje

Sexuálna expertka Nadia Bokodyová prezradila dôvod, prečo vydaté ženy nechcú mať sex so svojimi manželmi. Tvrdí, že ženy odrádza infantilné správanie.

Vtip o tom, že manželstvo znamená koniec dobrého sexuálneho života snáď počul už každý. Pri svadbe mnohí ženíchom tvrdia, že sa má rozlúčiť s dobrým sexom. Ako píše britský portál Daily Star, expertka na sex Nadia Bokodyová vysvetlila, čo to môže spôsobiť. Prezradila, že ženy v podstate odrádza od svojich mužov ich infantilné správanie.

Nadia povedala, že už len fakt, že si muž ženu vyberie je najväčšia ukážka rešpektu. Problémom je však podľa nej napríklad aj neochota vrátiť záchodovú dosku do pôvodnej polohy či neschopnosť odniesť špinavú bielizeň. To je podľa nej dokonalou ukážkou toho, že sa správajú ako deti.

„Nie je to o tom, že by mu to jednoducho bolo jedno. On by ti rád pomohol s nákupom, ale je to len muž. Ako má vedieť, ktoré mlieko má kúpiť alebo ako má splniť neuveriteľne zložitú úlohu, v ktorej má nájsť nádobu, do ktorej dá kuskus, ktorý si práve doniesla z obchodu?“ pýta sa rétoricky Nadia. Toto infantilné správanie mužov je podľa nej jednoducho výsledkom toho, že sa to vo vzťahu naučili.

Nadia povedala, že podľa nedávnych štatistík ženy v priemere odvedú o 21 hodín viac neplatenej práce každý týždeň ako muži. Povedala, že to ich často vedie k stresu, čo vedie k poklesu libida. Napriek tomu Nadia tiež tvrdí, že iný výskum zistil, že ženy majú porovnateľný záujem o sex ako muži. Jedným dychom dodáva, že očakávanie mužov, že žena zaujme úlohu slúžky, je mimoriadne škodlivá pre sexuálny život.

Citovala zároveň aj inú štúdiu publikovanú v British Medical Journal Open, podľa ktorej ženy dvakrát častejšie ako muži stratia záujem o sex, keď žijú s mužským partnerom. Nadia dodáva: „Je to takmer ako keby na libide žien nebolo vôbec nič zlé. Že skutočným problémom je nezáujem mužov, s ktorými sú v partnerskom vzťahu, zmysluplne prispievať k ich životom.“

Navrhuje, aby sa ženy prestali k mužom správať infantline, teda aby to prestali tolerovať a odnaučili ich to, alebo aby sa rozišli. Na záver dodáva radu pre mužov: „Ak si chcete večer zaš*kať, vezmite tú záchodovú kefu a poriadne vydrhnite záchod – tentoraz poriadne.“