Ruský prezident Vladimir Putin údajne trpí rakovinou hrubého čreva, tvrdí zdroj Pentagonu na základe toho, že ho videli s „nafúknutou tvárou“.

Hľadajú náhradu za Putina! Najbohatší ruskí oligarchovia ho chcú vymeniť: Majú strach o svoje peniaze , tvrdí britský portál Daily Star. Podľa servera je toho dôkazom jeho „nafúknutá tvár“, čo spôsobili chemoterapeutické lieky alebo steroidy. Jeho neúsmevný výraz ukazuje, že má neustále bolesti, hovoria americké zdroje. Vedomosť, že umiera ho mohla prinútiť zaútočiť na Ukrajinu, aby po sebe zanechal odkaz.

Bývalý dôstojník vojenskej rozviedky, ktorý teraz pracuje v Pentagone, povedal, že analytici študovali Putina a domnievajú sa, že je vážne chorý. „V minulosti sme ho videli usmievať sa, ale v roku 2022 je len málo fotiek, na ktorých vyzerá šťastne. Jeho pohľad naznačuje, že má bolesti a naši ľudia naznačujú, že jeho nahnevaný pohľad je s najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom toho, že je v agónii,“ hovorí zdroj z Pentagonu. Ďalej tvrdí, že Putin sa obáva aj covidu. Práve preto si od všetkých drží odstup.

Bývalý šéf britskej diplomacie a lekár Lord Owen si myslí, že Putin užíva lieky na zvýšenie svalovej hmoty. Povedal to po tom, ako videl zmeny v jeho tvári: „Pozrite sa na jeho tvár. Uvidíte, ako sa to zmenilo. Teraz má oválnu tvár.“ Tvrdí, že v žiadnom prípade nejde o botox či plastickú operáciu. Predchádzajúce zábery vodcu štátu ukazujú, ako jazdí hore bez na koni alebo chytá ryby – a jeho tvár vyzerá chudšie.

Pokračoval: „Buď berie anabolické steroidy ako kulturista – a je veľmi hrdý na svoje svaly alebo berie kortikosteroidy.“ Pokiaľ človek užíva takéto lieky, má podľa Owena takúto tvár. „Znižuje to imunitu a robí to ľudí zraniteľnejšími voči covidu,“ dodal. „Tento muž bol v úplnej izolácii, čo je veľmi ojedinelé. S nikým sa nestretáva. Je to veľký tlak. To naznačuje, že užíva steroidy a pravdepodobne kombinácia oboch,“ hovorí lekár. Niektorí experti sa domnievajú, že Putinova izolácia počas pandémie ovplyvnila jeho duševný stav a prinútila ho napadnúť Ukrajinu.