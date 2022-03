Utekajú už aj Bielorusi! Boja sa, že ich povolajú do vojny: Susedná krajina registruje viac migrantov

Litovská pohraničná stráž v posledných dňoch eviduje zvýšenie počtu migrantov z Bieloruska, pričom väčšina z nich sú muži. Agentúra DELFI. lt cez víkend uviedla, že Bielorusi odchádzajú zo svojej krajiny v obave, že budú čoskoro povolaní do bojov na Ukrajine.

Agentúra dodala, že počet Bielorusov, ktorí prekročili hranicu do Litvy, vzrástol najmä po tom, ako sa objavili dohady, že odchod z Bieloruska by "o deň alebo dva" mohol byť obmedzený a že by mohla byť vyhlásená aj všeobecná mobilizácia. Giedrius Matkevičius, vedúci oddelenia hraničnej kontroly vilniuskej pohraničnej stráže, potvrdil, že väčšina z migrantov sú muži, ktorí sa obávajú, že ich v Bielorusku "odvedú do armády a pošlú bojovať proti Ukrajincom".

"Utekajú, zažiadajú o poľské víza a potom si nájdu krajinu, kam môžu ísť bez víz, snažia sa odísť čo najďalej. Pokúšajú sa dostať do Gruzínska.... Niektorým sa podarilo odletieť do Dubaja," povedal Matkevičius. Bielorus Raman pre agentúru DELFI.lt uviedol, že jeho priateľ koncom pracovného týždňa odišiel do Poľska, aby mu nemohli doručiť predvolanie a nemusel slúžiť v armáde. "Boja sa, najmä mladí ľudia do 27 rokov," spresnil Raman.

Podľa DELFI.lt však v Bielorusku teraz nechcú zostať ani starší muži. Časť z nich je zamestnaná v Litve, čo je podľa nich podľa zákona legálna možnosť, ako vycestovať z Bieloruska vyhnúť sa povinnosti ísť do vojny, ktorú nepodporujú. "Jedna vec je brániť sa, druhá útočiť. To sú dve rôzne veci. A najmä: proti komu útočiť? Proti susedovi?" povedal Bielorus Iľja, podľa ktorého "vojna nie je riešenie".

Artur, ktorý sa tiež rozhodol pre odchod z Bieloruska, upozornil, že vyhnúť sa záväzku ísť bojovať môže byť ťažké. "Ak ste podpísali, že ste sa oboznámili s predvolaním a nedostavíte sa na vojenskú správu, vznikne trestnoprávna zodpovednosť – polícia vás zapíše do zoznamu hľadaných," vysvetlil.

Viacerí muži sa preto vyjadrili, že ak počas pobytu v Litve zistia, že sa im niekto snaží doručiť predvolanie z vojenskej správy, do Bieloruska sa nevrátia, kým bude vojna na Ukrajine. Opýtaní Bielorusi súčasne pripomenuli, že zástancov politiky Západom neuznaného prezidenta Alexandra Lukašenka a tých, ktorí ospravedlňujú útok Vladimira Putina na Ukrajinu, je v ich vlasti "tiež dosť".