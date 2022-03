Putin dáva od útoku na záporožskú jadrovú elektráreň ruky preč: Neuveriteľné, koho z toho obviňuje!

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu opäť telefonoval so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom. Oznámil to v nedeľu Elyzejský palác s tým, že rozhovor sa konal z iniciatívy francúzskeho prezidenta a trval od poludnia do 13.45 h SEČ. Informovala o tom televízia BFM.

Macron počas rozhovoru tlmočil znepokojenie európskej verejnosti, pokiaľ ide o zaistenie bezpečnosti jadrových elektrární na území Ukrajiny. Putin ho v tejto súvislosti podrobne informoval o "provokácii organizovanej ukrajinskými radikálmi" v areáli Záporožskej jadrovej elektrárne, do ktorej sa - podľa Putina - zapojila aj sabotážna skupina.Televízia Sky News uviedla, že Putin zo zodpovednosti za túto "provokáciu" obvinil Ukrajinu. Kremeľ neskôr vo svojom vyhlásení poznamenal, že "pokusy presunúť zodpovednosť za tento incident na ruskú armádu sú súčasťou cynickej propagandistickej kampane". Televízia Sky News pripomenula, že piatkový "útok ruských jednotiek" na mesto Jenerhodar na juhovýchode Ukrajiny a na areál jadrovej elektrárne - najväčšej v Európe - vyvolal okamžité odsúdenie svetových lídrov, pričom ministri zahraničných vecí EÚ a NATO dokonca zvažovali ďalšie sankcie voči Rusku. Erdogan telefonoval s Putinom: Nečakaná výzva tureckého prezidenta! Podľa Medzinárodnej agentúru pre atómovú energiu (MAAE) sa pri tom do vonkajšieho prostredia neuvoľnil žiadny rádioaktívny materiál a nedošlo ani k zvýšeniu úrovne rádioaktivity. Kremeľ v nedeľu poznamenal, že "prevádzku Záporožskej jadrovej elektrárne v normálnom režime zabezpečujú ruské jednotky v spolupráci s ukrajinskou bezpečnostnou zložkou a personálom" elektrárne. "Fyzická a jadrová bezpečnosť stanice je spoľahlivo chránená," uviedla tlačová služba Kremľa.