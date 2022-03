Rozličné názory Klusa a Blanára o možnom prijatí Ukrajiny do EÚ: Hrozba alebo symbol?

Rozširovanie EÚ o Ukrajinu je nebezpečné a z hľadiska svetovej bezpečnosti by nemala byť ani súčasťou NATO. Myslí si to podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý nesúhlasí s jej zrýchleným prijatím do paktu.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) považuje rozširovanie NATO za správne, rokovania o vstupe Ukrajiny do EÚ sú podľa neho signálom a symbolom. Obaja to uviedli v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. "Ignorovanie toho, že NATO sa tlačí k Rusku, spôsobilo niečo, čo je pre nás neprijateľné, vojnový konflikt," skonštatoval Blanár. Ruská federácia, EÚ aj NATO by mali podľa neho Ukrajine zabezpečiť neutralitu. "V tom zmysle, že Ukrajina sa bude môcť rozvíjať a prípadne diskutovať v nejakom horizonte, že by mohla byť členom EÚ," povedal. Ak Ukrajine ponúkneme európsku perspektívu, podľa Klusa je na ich strane vyššia snaha vymaniť sa z tejto situácie. "Aby zabojovali o to, čo im môže priniesť nielen slobodu a suverenitu, ale aj prosperitu," skonštatoval. Vidí reálnejšie, že sa Ukrajina stane členom EÚ než NATO, pričom vývoj záleží od situácie. Smer-SD nesúhlasí, aby boli na Ukrajinu posielané zbrane a apeluje na ďalšie rokovania a mierové riešenia konfliktu. Podľa Blanára je prvoradá humanitárna pomoc. V reakcii na poznámku, že o pomoc aj vo forme zbraní žiada ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uviedol, že prebieha dezinformačná vojna a nevie, či jeho vyjadreniam môže veriť. Klus reagoval, že lídri s Ruskom rokovali do posledného dňa a odmieta iné tvrdenia. "Toto je ten nezmysel, ktorý šíri ruská propaganda a, bohužiaľ, aj časť slovenskej opozície," povedal. Obrovská kolóna Putinových strojov sa zasekla: 6 dôvodov, prečo je 64-kilometrový konvoj zlyhaním Blanár zároveň kritizuje vládu za zavedenie "cenzúry škodlivého obsahu". Podotkol, že zákaz by mal byť zdôvodnený hneď, "niekomu zoberú vysielanie, úplne ho zrušia a premiér sa vyjadrí, že zdôvodnenie, prečo je to tak, príde v priebehu niekoľkých týždňov". Klus v tejto súvislosti hovorí, že ide o problém, ktorý rieši celá EÚ, s cieľom brániť demokraciu. "EÚ sa musí brániť voči veciam, ktoré nemajú nič spoločné so žurnalistickou etikou," uviedol. Obaja sa zhodli na tom, že reakcia Slovenska a pomoc občanov či iniciatív na aktuálne dianie sú prejavom veľkého srdca, a treba im poďakovať. Blanár deklaroval, že Smer-SD podporí všetky návrhy, ktoré budú viesť k pomoci. Spoluprácu s hnutím Republika, ako to požaduje europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová, nevylúčil.