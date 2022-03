Let´s Dance za rohom a Aisha skončila na liekoch: Zavaria jej okresané tréningy a choroba?!

Prípravy na tohtoročnú najväčšiu tanečnú šou Let´s Dance vyvrcholia už v nedeľu večer veľkolepou parádou na obrazovkách televízie Markíza.

Diváci sa tak konečne dočkajú celebritných tanečných párov, poroty a moderátorov. Samotné prípravy však narobili štábu a režisérovi Pepe Majeskému vrásky na čele. Krátko pred štartom totiž ochorela modelka Aisha (20), ktorá skončila na liekoch. Jej vystúpenie s partnerom Fabiom (33) tak rozhodne poznačí jej choroba, ale aj fakt, že si s tanečníkom dávali s tréningami poriadne na čas. Ranné vstávanie a intenzívne tréningy od skorých hodín ako ich konkurenti totiž bojkotovali. Ustoja to na parkete?!

Sprevádzajú ich problémy. Taliansky tanečník Fabio si už v poslednej sérii šou zažil nepríjemnosti s herečkou Petrou Vajdovou, s ktorou sa museli kvôli nej zo súťaže porúčať skôr. Tentoraz mu produkcia pridelila modelku Aishu, s ktorou si síce sadli, ale od začiatku sa okolo nich točili problémy.

Podľa informácií Nového Času exotická kráska hneď v úvode meškala na promo fotenie, čo sa viacerým zo štábu nepáčilo. Teraz nečakane ochorela, dopuje sa kopou liekov a je otázne, ako to dnes večer na parkete zvládne a či vôbec nastúpi. Aisha síce trénovala, ale jej organizmus nápor zrejme nezvládol. Problémom však nemusí byť len jej choroba, ale aj fakt, že so svojím tanečníkom zvolili voľnejší prístup k tréningom ako ich ostatní taneční konkurenti. Aisha totiž rada vyspáva, a to sa hodilo aj jej trénerovi, ktorý rovnako ako modelka tiež nie je ranné vtáča: „Mne vyhovuje, že tiež rada ľúbi spať a začíname o jedenástej,“ vyjadril sa Fabio. Aisha si jeho prístup pochvaľovala: „Je prísny čo sa tréningov týka, ale mne to vyhovuje,“ zasmiala sa.

Celá príprava však teraz môže vyjsť nazmar. Exotická tanečnica leží chorá v posteli a snaží sa načerpať sily. Okolo seba má množstvo liekov a pomaly nevie, ktorý si má skôr dať. Podľa našich informácií ňou totiž choroba začala lomcovať už na piatkovom tréningu. V sobotu tak už ležala s chrípkou pod perinou. Či si teda dnes večer Aisha napokon obuje tanečné topánky, si nikto z organizačného tímu netrúfa povedať.