Ukrajinka Mária a jej deti našli útočisko v Košiciach: Toto odkazujú moje dievčatká do Ruska!

Zachránila sebe a milovaným deťom život, stále si však pripadá ako v zlom sne!

Mária Gerasymenková (39) z ďalekého Dnepropetrovska je už týždeň aj s dvoma malými dcérami takpovediac vo vyhnanstve. Našťastie ich košický mestský poslanec prichýlil vo svojom dome, no rodina túži po mierumilovnom živote spolu s otcom Dimom (39), ktorý zostal doma brániť vlasť. Hrdá Ukrajinka však aj napriek odlúčeniu na diaľku cez sociálne siete a obrázkami mobilizuje spolu s dcérkami k zomknutosti.

Máriina (39) plamenná výzva k rodákom určite nikoho nenechala ľahostajným. „Oslovila som všetkých našich ľudí, ktorí žijú a pracujú v Rusku. Najmä v mojom fachu, teda tých, ktorí sa starajú o vyžitie a voľné chvíle našich detí, pre ktoré chystáme rôzne podujatia, oslavy a iné zábavné aktivity. Nemožno zostať ticho, treba sa prejaviť, hoci viem, že mnohé informačné kanály a statusy Rusi blokujú a odstavujú ich. V jednote je sila, ale treba o tom hovoriť, že na Ukrajine sa zabíjajú mierumilovní ľudia a medzi nimi aj deti,“ vyjadrila svoj postoj Mária, ktorá spolu s manželom Dimom a ich dcérami Nasťou (7) a Dianou (5) ihneď po vypuknutí vojny dva dni utekali smerom na západ do bezpečia.

Už je odídenkyňa

Na Slovensko však hlavu tejto rodiny kvôli mobilizácii už nepustili. „Zostal na Ukrajine, je na ceste naspäť a čaká na pokyny. Často spolu telefonujeme, povzbudzujeme sa vzájomne, ale je nám veľmi smutno, že nemôžeme byť spolu a znášať obrovské príkorie,“ vraví statočná žena, ktorá už spolu s dcérkami získala štatút odídenca. Nasťa i Diana neváhali a nakreslili obrázky o tom, že Ukrajina tento boj vyhrá, lebo už aj malé deti vedia, odkiaľ sa šíri zlo!

Neúplná rodina býva v dome mestského poslanca Róberta Schwarcza, ktorý ich pred týždňom priviezol z hranice ako úplne neznámych ľudí a prichýlil. Spoločne už absolvovali nevyhnutnú administratívu na cudzineckej polícii. „Majú teraz u nás nárok nielen na poskytnutie akejkoľvek zdravotnej starostlivosti, lebo už nie sú len bežnými turistami. Týka sa to tiež dávok v hmotnej núdzi, deti môžu chodiť do školy či škôlky, kde by mali mať bezplatnú stravu a Mária môže legálne pracovať. Chcela by robiť to, čo vie najlepšie - animátorku, ale nateraz sa jej ihneď núka skôr miesto pekárky,“ vysvetlil poslanec.

Mária sa už začala učiť po slovensky, čo je pre ňu veľkým prínosom. Po pár dňoch u nás už má slovenský účet, prácu a našej krajine je vďačná za pomoc a solidaritu