Zelenskyj chce bezletovú zónu, NATO to odmieta: Všetci, ktorí oddnes zomrú, zomrú aj kvôli vám, odkazuje

Obliehaná Ukrajina potrebuje pomoc zvonku. Tvrdí to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (44), ktorý žiada vytvoriť bezletovú zónu nad svojím štátom.

V praxi by to takmer zastavilo letecké útoky ruskej armády, no NATO sa obáva, že by to Alianciu zatiahlo priamo do vojenského konfliktu. Zelenskyj však apeluje na lídrov slobodného sveta aj vyjadrením, že „všetci, ktorí oddnes zomrú, zomrú aj kvôli vám“.

Zelenskyj hovorí, že neuzavretím vzdušného priestoru vedenie NATO umožnilo ďalšie bombardovanie ukrajinských miest a dedín. „Neviem, koho ste schopní ochrániť, a či ste vôbec schopní ochrániť krajiny Aliancie. Nemôžete sa vykúpiť litrami paliva. Litre našej krvi, vyliatej za našu spoločnú Európu, za našu spoločnú slobodu, spoločnú budúcnosť. Ale i tak som vďačný priateľom našej krajiny. V NATO máme veľa silných priateľov, partnerov, ktorí pomáhajú našej krajine,“ povedal Zelenskyj v emotívnom prejave. Zelenskyj vystúpil aj cez telemost na protestoch vo viacerých mestách Európy vrátane Bratislavy. „Ak nevydrží Ukrajina, nevydrží ani Európa, ak padne Ukrajina, padne aj Európa, a tak prosím, nemlčte, podporte Ukrajinu. Najviac ako môžete,“ odkázal účastníkom.

Krajiny NATO doteraz Ukrajine pomáhajú najmä dodávkami zbraní, palivom a masívnymi sankciami voči Rusku. Medzi dodanými zbraňami sú protitankové strely, protilietadlové systémy, samopaly, guľomety, prenosné raketové systémy či menej ničivé na ručnú výzbroj. Zelenskyj požaduje aj pomoc s dodávkami lietadiel a vzdušných obranných systémov, aby dokázali zastaviť viac ruských útokov.

Hlavný spor je v súčasnosti o bezletový priestor nad Ukrajinou, čo žiada vyhlásiť Zelenskyj. Podľa expertov by to však znamenalo, že tento bezletový priestor by musel niekto vymáhať a mohlo by to znamenať priame zapojenie krajín NATO do vojny. Aliancia je pritom spoločenstvo na obranu krajín, ktoré sú jeho členom, nezapájajú sa do útokov. Po zasadnutí NATO to uviedol aj generálny tajomník Jens Stoltenberg.

„Jediný spôsob, ako implementovať bezletovú zónu, je poslať do ukrajinského vzdušného priestoru bojové lietadlá NATO a potom vynútiť bezletovú zónu zostrelením ruských lietadiel. Ak by sme to urobili, môže to viesť k niečomu, čo by mohlo skončiť plnohodnotnou vojnou v Európe, ktorá by zahŕňala oveľa viac krajín a spôsobila ešte väčšie ľudské utrpenie,“ vyhlásil. Zároveň uviedol, že Aliancia „nie je súčasťou konfliktu a má povinnosť zaistiť, aby neeskaloval mimo územia Ukrajiny“. „Budeme aj ďalej robiť všetko pre to, aby sme ochránili každý centimeter územia NATO... Našou hlavnou úlohou je udržať v bezpečí našich 30 krajín,“ uviedol Stoltenberg. Putin v sobotu vyhlásil, že akákoľvek krajina, ktorá vyhlási bezletovú zónu nad Ukrajinou, sa priamo zapojí do konfliktu. „Akýkoľvek pohyb v tomto smere budeme považovať za účasť tejto krajiny na ozbrojenom konflikte,“ povedal.

PORUŠENIE PRÍMERIA

V sobotu malo vo viacerých častiach Ukrajiny zavládnuť prímerie na evakuáciu civilného obyvateľstva počas piatich hodín. Bolo to výsledkom rusko-ukrajinských rokovaní. Úrady v ukrajinskom Mariupole však odchod obyvateľov odložili, pretože ruské jednotky, ktoré toto mesto pri Azovskom mori obkľúčili, nedodržujú prímerie. Moskva pokoj zbraniam v okolí Mariupoľa a menšieho mesta Volnovacha vyhlásila ráno, miestne úrady chcú cez humanitárne koridory doviezť jedlo alebo lieky. „V Mariupole žiadne prímerie nie je a pokoj zbraniam nie je ani pozdĺž humanitárneho koridoru,“ povedal BBC zástupca starostu Mariupoľa Serhij Orlov. Civilisti sú podľa neho pripravení z mesta odísť, ale kvôli ostreľovaniu nemôžu. „Rusi nás aj naďalej bombardujú a používajú delostrelectvo. Je to šialené,“ dodal.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nikto humanitárne koridory nevyužil a obvinilo „ukrajinských nacionalistov“ z toho, že civilistom bránia v odchode. „Bez ohľadu na problémy, ktoré vznikli v dôsledku neúspechu humanitárnej operácie, sme pripravení naďalej spolupracovať s predstaviteľmi Ukrajiny,“ uviedol ruský generál Michail Mizincev. Ukrajinci odhadujú, že len z Mariupoľa by mohlo odísť 200-tisíc ľudí, čo je polovica obyvateľstva zo Záporožia. Starosta Mariupoľa Vadym Bojčenko v piatok varoval, že v meste nie je voda, teplo ani elektrina a dochádzajú zásoby jedla.

Rusko doteraz od začiatku invázie prišlo o zhruba 10 000 vojakov, tvrdia Ukrajinci. Zneškodniť mali 269 tankov, 945 obrnencov, 39 lietadiel či 40 vrtuľníkov. Moskva hovorí o 2 tisíckach zabitých a zranených svojich príslušníkov.

Čo povedal Zelenskyj v prejave k NATO

„Dnes sa uskutočnilo stretnutie NATO, slabé, stratené. Bolo vidieť, že nie každý verí, že boj za slobodu v Európe je cieľ číslo 1. Všetky rozviedky krajín NATO poznajú plány nepriateľa a potvrdili, že Rusko pokračuje vo všetkých možných útokoch. Deväť dní sledujeme krutú vojnu, ničia naše mestá, strieľajú našich ľudí, naše deti, naše domy, kostoly, školy, všetko čo zabezpečuje normálny, každodenný život.“

„Chcú pokračovať v útokoch a NATO napriek tomu hlasovalo o otvorenom vzdušnom priestore. Krajiny NATO si vytvorili príbeh, že uzavretie vzdušného priestoru vyprovokuje ďalšiu agresiu zo strany Ruska. To je však iba sebaklam - hypnóza tých slabých a neistých, hoci majú zbrane niekoľkokrát silnejšie ako tie, čo máme my.“

„Myslite na ľudí, na ľudskosť. Na čo ste mysleli počas tohto stretnutia?“

„Všetci, ktorí oddnes zomrú, zomrú aj kvôli vám! Kvôli vašej slabosti, nejednote! Dnes sa podarilo aliancii iba nakúpiť 50 000 ton diesla. Možno na spálenie Budapeštianskeho memoranda, aby krajšie horelo. Ale pre nás už zhorelo v streľbe ruskej armády.“

„Je toto naozaj NATO, ktoré ste chceli a vybudovali? Neuzavretím vzdušného priestoru dnes vedenie Aliancie umožnilo ďalšie bombardovanie ukrajinských miest a dedín. Mohli ste uzavrieť vzdušný priestor, ale... Neviem, koho ste schopní ochrániť a či ste vôbec schopní ochrániť krajiny Aliancie. Nemôžete to vykúpiť litrami paliva. Litre našej krvi, vyliatej za našu spoločnú Európu, za našu spoločnú slobodu, spoločnú budúcnosť. Ale i tak som vďačný priateľom našej krajiny. V NATO máme veľa silných priateľov, partnerov. Mocných priateľov, ktorí pomáhajú našej krajine. Napriek všetkým rozhodnutiam. Od prvého dňa invázie až po víťazstvo. Necítime sa byť sami. Budeme naďalej bojovať, brániť našu krajinu. Vďaka našim hrdinom oslobodíme našu zem. Sláva Ukrajine!