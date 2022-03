ONLINE Vojnové peklo na Ukrajine: Mariupol je pod blokádou ruskej armády! Ľudia dostanú šancu na útek

Šéf Kremľa Vladimir Putin vo štvrtok 24. februára v skorých ranných hodinách spustil rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Terčom útokov sa stali viaceré veľké mestá a Ukrajinci v panike utekajú do bezpečia za hranice. Situácia je napätá, avšak ľudia hrdinsky bojujú, odrážajú útoky a bránia svoju vlasť. Všetko podstatné pre vás sledujeme v online prenose.

08:06 Ruské vojská na Ukrajine od 8:00 SEČ zastavia paľbu, aby umožnili priechod civilistov humanitárnymi koridormi z miest Mariupol a Volnovacha. Podľa ruských agentúr to v sobotu oznámilo ruské ministerstvo obrany.

„Režim pokoja“ bude implementovaný pre civilnú populáciu, aby mohla opustiť mestá, uviedlo ministerstvo podľa ruských médií. BBC však upozorňuje, že zatiaľ nezaznamenali žiadne potvrdenie z ukrajinskej strany.

Zhoda na vytvorení humanitárnych koridorov bola jediným výsledkom štvrtkového druhého kola rokovaní ukrajinských a ruských vyjednávačov. Starosta Mariupolu v noci na sobotu oznámil, že je mesto pod ruskou blokádou a čelí ostreľovaniu. Už v piatok varoval, že v meste nie je voda, teplo ani elektrina a že dochádzajú zásoby jedla.

07:18 Americká viceprezidentka Kamala Harrisová pocestuje na budúci týždeň do Poľska a do Rumunska. Cieľom jej návštevy bude preukázanie podpory východnému krídlu Severoatlantickej aliancie (NATO) na pozadí vojny na Ukrajine. Oznámil to v piatok Biely dom, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP.

Harrisovej cesta, ktorá je naplánovaná na 9.-11. marca, sa začne vo Varšave, odkiaľ sa viceprezidentka presunie do Bukurešti. Biely dom ďalej oznámil, že jej cesta "bude demonštrovať silu a jednotu NATO", ako aj "podporu zo strany Spojených štátov pre východné krídlo Severoatlantickej aliancie vo svetle ruskej agresie".

07:17 Desaťtisíce ľudí vyšli v piatok večer do ulíc Prahy, žiadali mier a vyjadrovali odpor proti invázii Ruska na Ukrajinu. Menšie zhromaždenia sa konali aj v iných českých mestách. Informácie priniesol webový spravodajský portál Novinky.cz, ako aj tlačová agentúra DPA.

Akciu usporiadal spolok Milion chvilek pro demokracii. Veľa ľudí, ktorí sa zišli na Václavskom námestí v centre Prahy, nieslo ukrajinskú modro-žltú vlajku. Fotky z podujatia prinášame v článku.

07:10 Počas noci z piatka na sobotu trvalo ostreľovanie viacerých ukrajinských miest ruskými vojskami. Ako referuje spravodajský web BBC, na mnohých miestach ukrajinského územia zaznamenali početné výbuchy.

Podľa spravodajskej stanice Ukrajina-24 sa v sobotu vo východoukrajinskom meste Sumy približne o 5:00 miestneho času (2:00 SEČ) začalo ostreľovanie. Mesto je v súčasnosti obkľúčené ruskými silami.

Denník Kyiv Independent uviedol, že viacero výbuchov bolo počuť v druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov. Jeden z miestnych obyvateľov, ktorý sa ukrýva na tamojšej železničnej stanici, tweetoval o raketách dopadajúcich na nástupište približne 3:00 miestneho času.

Kyiv Independent tiež zverejnil výstrahy pred náletmi v metropole Kyjev, ako aj v mestách Sumy, Žytomyr a Černihiv, pričom požiadal obyvateľstvo, aby išlo do najbližšieho úkrytu.

07:03 Je hlavným terčom! Prežil tri pokusy o atentát: Kto sa pokúšal zabiť ukrajinského prezidenta Zelenského?

07:02 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vedie boj svojej krajiny proti ruskej invázii, v sobotu prostredníctvom videomostu vystúpi s prejavom pred americkým Senátom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného amerického zákonodarného činiteľa.

07:01 V troskách zbombardovanej obytnej budovy v ukrajinskom meste Boroďanka neďaleko Kyjeva zrejme po stredajšom raketovom útoku uviazlo až 100 ľudí. Informovala o tom v piatok spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na Štátnu službu Ukrajiny pre mimoriadne situácie (DSNS).

07:00 Ukrajinské strategické prístavné mesto Mariupol je po niekoľkých dňoch "bezohľadných" útokov pod "blokádou" ruskej armády. Oznámil to v sobotu jeho starosta a vyzval na vytvorenie humanitárneho koridoru.

TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP. "Zatiaľ hľadáme riešenia humanitárnych problémov a všetky možné spôsoby, ako dostať Mariupol spod blokády," napísal na webovej komunikačnej sieti Telegram mariupolský starosta Vadim Bojčenko. Viac sa dočítate TU.