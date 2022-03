Nečakané vyhlásenie Lukašenka: Takto budú bieloruské sily postupovať v súvislosti s konfliktom na Ukrajine

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v piatok vyhlásil, že ozbrojené sily jeho krajiny sa na ruskej vojenskej operácii na Ukrajine aktuálne nepodieľajú a nemajú ani v úmysle sa do nej zapojiť. V piatok o tom informovali agentúry Reuters a DPA s odvolaním sa na bieloruské štátne médiá.

"Bieloruská armáda sa na špeciálnej operácii (Ruska) nepodieľala a nemá to ani v pláne," uviedol Lukašenko s tým, že to nie je nevyhnutné. Dodal, že Minsk nedostal nijakú žiadosť o zapojenie sa do tohto ozbrojeného konfliktu. "Nemáte dôvod na obavy," povedal v prejave k obyvateľom Bieloruska.

Lukašenko však zároveň ohlásil posilnenie protivzdušnej obrany pozdĺž hraníc, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie nemenovaného bieloruského vysokopostaveného vojenského predstaviteľa.

Lukašenko tiež tvrdí, že opakovane dochádza k pokusom zatiahnuť Bielorusko do konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Bieloruský prezident v tomto kontexte dodal, že jeho vojaci budú v prípade potreby bojovať aj zomierať na vlastnej pôde.

Ukrajinská armáda vo štvrtok uviedla, že bieloruskí vojaci dostali rozkaz prekročiť hranicu a vstúpiť na územie Ukrajiny. Kyjev tiež tvrdí, že Rusko využíva bieloruské územie na raketové útoky na ukrajinské mestá. Ukrajina zároveň obvinila Minsk z toho, že umožňuje ruským vojakom vstupovať na ukrajinské územie.

Práve v Bielorusku sa v uplynulých dňoch konali prvé dve kolá mierových rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom.