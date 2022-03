Známe tváre z východného Slovenska vydesila vojna na Ukrajine: Máme obavy, čo bude

Vojna na Ukrajine, počas ktorej zomierajú tisíce vojakov, ale aj civilistov, je strašiakom nielen pre jej susedné Slovensko, ale aj celú Európu.

Ruské vojská zaútočili takmer na každý kút nášho východného suseda a veľké výbuchy a boje sa odohrali približne len 160 kilometrov od našich hraníc.Vojna je tak blízko, že je citeľná všade a všetci majú strach, čo sa bude diať ďalej. Slováci pomáhajú na hraniciach, vidieť to utrpenie vháňa známym tváram slzy do očí. Všetci hromadne kričia:

Ondrej Kandráč (44), hudobník

- Ešte som sa len pred pár hodinami vrátil z pracovnej cesty na Slovensko a musím priznať, že stále vstrebávam, čo sa to vlastne okolo nás deje. Vo vojne totiž neexistuje víťaz, vždy ublíži každému. Ako otca troch detí ma dojíma, keď vidím zábery sirôt, zbedačených a nariekajúcich žien a padlých vojakov.

Igor Timko (43), spevák

- Včera večer sme sa na benzínke stretli asi s piatimi posádkami ukrajinských áut, ktoré k nám prišli z maďarskej strany. Kam smerovali, neviem, ale všetci boli utrápení, smutní. Ženy, deti, starci, rôzne vekové skupiny, rôzne sociálne skupiny. Pýtate sa, či mám strach? Nemám strach, ale vojenský konflikt cítiť všade. Jediné, čo môžeme urobiť, je podporiť charitatívne organizácie, prispieť aspoň niečím a veriť, že sa vojna čo najskôr skončí.

Adriana Kmotríková (51), moderátorka

- Je absurdné, aby niekto v 21. storočí chcel meniť hranice európskych štátov násilím a vojnovou cestou. Ukrajinci sú ľudia ako my, ja sama mám susedov z Ukrajiny, sú to dobrí, vzdelaní a pritom skromní ľudia. Neviem si predstaviť, že by teraz niekto začal bombardovať naše domy a zabíjať našich najbližších iba preto, že chce naše územie. Vy si to viete predstaviť?

Junior Zimnýkoval (44), moderátor

- Nevyjadrujem sa k tomu a vysvetlím prečo. Je veľmi veľa emócií, ktoré sú o hneve a o strachu. Ľudia majú strach, prejavom môže byť hnev. Na tom celom ma teší jedine to, že Slováci prejavili solidaritu.

Ivana Christová (51)

- Je to niečo, čo zasahuje každého z nás. Celú Európu, celý svet, všetkých ľudí. Ide o to, ako ľudia k tomu budú pristupovať, či sa budú ponárať do paniky, alebo urobia niečo, čím môžu pomôcť. Môže to byť modlitba, nejaký skutok, vo svojom okolí dobrý skutok. Aby sme konečne boli normálni, a nie neustále vystresovaní.