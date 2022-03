Problémy pri vyplácaní príspevkov za ubytovanie utečencov: Kto ich zaplatí?

Samosprávy si nemôžu dovoliť vyplácať príspevky za ubytovanie utečencov z Ukrajiny a následne čakať, kedy a v akom rozsahu ich bude štát refundovať. Vyhlásilo to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Tvrdí, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) s nimi o tejto téme nediskutoval.

Štát by mal podľa ZMOS-u financovať ubytovanie utečencov hotelom a penziónom. To považuje ZMOS za adresné a efektívne vzhľadom na to, že hotelový sektor utrpel aj v dôsledku pandémie. Umožnilo by to podľa nich aj prehľad o pohybe cudzincov.

ZMOS tvrdí, že po zverejnení informácie o preplácaní príspevku cez obce sa ľudia obracajú na samosprávy, aby im vyplatili to, čo Matovič prezentoval v médiách. "Je na škodu, že pán minister Matovič s nami o tejto téme nediskutoval, mohli sme predchádzať situáciám, ako je táto," skonštatoval v stanovisku hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Úvahy o preplácaní výdavkov samospráv nie sú podľa ZMOS-u správnym spôsobom uvažovania. "Situácia v samosprávach nie je taká, aby si mohli dovoliť financovať túto oblasť a potom čakať na štát, kedy a čo im v akej výške refunduje. Veď aj z dôvodu nedostatku disponibilných financií sme zriadili transparentný účet, aby sme pomohli samosprávam, ktoré krvácajú na výdavkoch, lebo z vlastných rozpočtov doteraz ťahajú humanitárnu pomoc," uviedol Kaliňák.

Štát by mal pomôcť hotelom a penziónom, ktoré by mohli využiť časť svojich ubytovacích kapacít pre utečencov. "To by mal financovať štát a aj takto pomôcť tomuto sektoru. Zároveň by pomohol vytvoriť model efektívneho prehľadu o pohybe migrantov, čo umocní pocit bezpečia a zamedzí napríklad riziku obchodovania s ľuďmi," upozornil hovorca s tým, že ak štát nepomôže hotelom a penziónom, stanú sa nevyužívanými alebo skrachujú.

Hotely a penzióny sú podľa združenia samospráv povinné obratom informovať cudzineckú políciu, ktorá by mala detailný prehľad o vývoji situácie. "Okrem toho by mal štát financovať aj využité ubytovacie kapacity samosprávnych krajov," doplnil Kaliňák.

Možnosť vyplácania príspevku za ubytovanie schválil ešte v piatok (25. 2.) parlament. O vyplácaní a výške príspevku má rozhodnúť vláda. Legislatívny návrh má byť podľa Matoviča predložený koncom týždňa. Príspevok má byť poskytovaný na deň, a to vo výške sedem eur na dospelú osobu a 3,5 eura na dieťa. Pri 30-dňovom mesiaci to má byť 210 eur na dospelého a polovičná suma na dieťa. Príspevok by mali podľa Matoviča vyplácať žiadateľom obce s tým, že ministerstvo financií im má rozpočty "dotankovať".