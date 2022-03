Najlepšie štúdium ekonómie je v Prahe

CERGE-EI (spoločné pracovisko Centra pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium Karlovej Univerzity a Národohospodárskeho ústavu Akadémie vied Českej republiky) vzniklo v roku 1991 v Prahe a od tej doby prepojuje vzdelávanie a špičkový výskum vo všetkých oblastiach teoretickej a empirickej ekonómie, vrátane okruhov spojených s ekonomickým rozvojom a verejnými politikami.

Prečo študovať na CERGE-EI?

Medzinárodné rebríčky

• v rebríčku Social Science Research Network (SSRN) sme sa umiestnili medzi 2 % najlepších z viac ako 1 500 výskumných inštitúcií na svete

• sme medzi 5 % najlepších ekonomických/výskumných inštitúcií na svete podľa Research Papers in Economics (RePEc)

Vynikajúci odborníci a individuálny prístup

Mnohí akademickí pracovníci a vyučujúci študovali na jedných z najprestížnejších univerzít sveta, akými sú napríklad Princeton University, the University of Chicago, the London School of Economics, alebo the Johns Hopkins University. Ich výskumné práce sa pravidelne objavujú v predných ekonomických vedeckých časopisoch. V rámci svojich programov ponúka CERGE-EI vynikajúci pomer študentov a vyučujúcich (3:1) a individuálny prístup k študentom.

Rozmanitá komunita

Študenti CERGE-EI pochádzajú z viac ako 30 krajín a majú rôznorodé predchádzajúce akademické vzdelanie, od ekonómie, matematiky, fyziky, financií, obchodu, až po inžinierstvo, data science a informačných technológií.

Vynikajúce kariérne príležitosti

Absolventi CERGE-EI sú zamestnaní vo viac ako 30 krajinách a zastávajú vysoké pozície v medzinárodných organizáciách, na ministerstvách, v centrálnych bankách, na univerzitách aj v súkromnom sektore.

Zariadenie

Budova CERGE-EI sa nachádza pár krokov od Václavského námestia v centre Prahy, v nádherných historických priestoroch zrekonštruovaného Schebekovho paláca. Sídli tu aj CERGE-EI knižnica Jana Kmenty, ktorá je považovaná za najlepšiu knižnicu svojho druhu v strednej a východnej Európe. V roku 2019 CERGE-EI otvorila úplne nové Centrum digitálnych médií s prednáškovou sálou s 80 miestami a nahrávacím štúdiom, oboje vybavené najmodernejšou audiovizuálnou technikou.

CERGE-EI ponúka pre uchádzačov štúdium nasledovných programov s ekonomickým zameraním:

• dvojročný magisterský program Ekonomický výskum

• doktorandský program Ekonómia a ekonometria;

• intenzívny ročný magisterský program Aplikovaná ekonómia zameraný na data science a kariérny rozvoj.

Výučba všetkých troch študijných programov prebieha v anglickom jazyku. Pre ďalšie rozvíjanie jazykových kompetencií študenti absolvujú, pod vedením lektorov z Academics Skills Center, kurzy akademického písania a prezentačných schopností v angličtine.

Prihláška na všetky tri študijné programy je bezplatná. Termín podania prihlášky je do 31. marca 2022. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte ozvať na mae@cerge-ei.cz, phd@cerge-ei.cz alebo maer@cerge-ei.cz pracovníkom študijného oddelenia, ktorí radi odpovedia na prípadne otázky.