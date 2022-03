V Šaci počet pacientov s covidom v nemocnici neklesá: Majú však aj dobré správy

Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici v košickej Šaci zostáva na vysokej úrovni, počet absentujúcich zamestnancov však naďalej klesá. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí. Zároveň uviedla, že skracujú prevádzku svojho vakcinačného centra.

Aktuálne poskytujú zdravotnú starostlivosť 29 pacientom pozitívne testovaným na ochorenie COVID-19 na bežnom lôžku, stav ďalších dvoch si vyžaduje podporu umelej pľúcnej ventilácie. „Polovica zo všetkých hospitalizovaných pacientov je zaočkovaných. Postupne klesá počet neprítomných zamestnancov. V súčasnosti je mimo pracovného procesu 32 zamestnancov s potvrdeným ochorením,“ povedal riaditeľ nemocnice Pavol Rusnák.

Nemocnica tiež informovala, že od marca mení prevádzku svojho vakcinačného centra. Vakcinácia registrovaných a v prípade voľných kapacít aj neregistrovaných záujemcov bude realizovaná už iba jeden deň v týždni, a to vždy v piatok. „V piatok (4. 3.) ešte poslednýkrát v čase od 7.00 do 14.30 h, následne už iba v skrátenom pracovnom režime. Od 11. marca až do odvolania bude vakcinačné centrum v priestoroch Polikliniky VA U. S. Steel Košice v prevádzke vždy od 7.00 do 11.00 h,“ uvádza s tým, že vakcinácia je realizovaná očkovacou látkou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Vzhľadom na epidemickú situáciu zdravotnícke zariadenie žiada pacientov, návštevníkov a sprevádzajúce osoby vstupujúce do objektov nemocnice, aby sa riadili informáciami zverejnenými na oficiálnych informačných kanáloch nemocnice a rešpektovali pokyny službukonajúceho personálu.