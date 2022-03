Lyžiarske stredisko pri Sabinove má problém: Fungovanie mu komplikuje pandémia i ceny energie

Odchod lyžiarov do stredísk v susednom Poľsku, protipandemické opatrenia, ako aj oteplenie počas Vianoc, skomplikovali situáciu majiteľom lyžiarskeho strediska Ski Lysá pri Sabinove. Obnovili ho po desiatich rokoch. Počas minuloročnej sezóny ho z dôvodu pandémie zatvorili tesne pred spustením.

Túto sezónu ho prevádzkujú po prvý raz, pociťujú však výrazné straty. "Stredisko prešlo rozsiahlou obnovou, vybudovali sme nový zasnežovací systém s extrémne dlhým privádzačom a zrekonštruovali sme vlek. Obnovou prešla i sedačková lanovka, ktorá je najdlhšou vo svojej triede na Slovensku. Zakúpili sme tiež jeden ratrak a dva sme opravili," povedal jeden z majiteľov strediska Kamil Kozma. Do obnovy strediska investovali viac ako dva milióny eur.

"V lete sme za pomoci vyššieho územného celku urobili singletracky, čo nám pomáha uživiť sedačkovú lanovku v lete. Turisti sa môžu vyviezť hore na hrebeň a absolvovať túru po pohorí Čergov," doplnil Kozma.

Sezóna je podľa jeho slov ťažká. "Nikto nepočítal s tým, že cena elektrickej energie pôjde o 300 percent vyššie. Prišlo abnormálne oteplenie cez Vianoce, keď sme museli nanovo zasnežovať celé stredisko a 'nechytili' sme vianočnú sezónu tak, ako sme si predstavovali, len čiastočne. Najhoršie je, že ľudia chodia do Poľska. Vďaka opatreniam slovenská vláda vyhnala turistov do Poľska, kde nie sú žiadne obmedzenia. Straty môžeme vyčísliť na 200.000 eur až 300.000 eur. Túto sezónu nám už štát nezachráni," skonštatoval Kozma.

Priblížil, že minulý rok nedostali zo strany štátu žiadnu kompenzáciu v súvislosti s pandémiou. Keďže stredisko plánovali prevádzkovať od 31. decembra 2020, nemali vykázaný obrat za predošlé obdobie, a teda ani nárok na náhradu. So stratou sa podľa Kozmu borili celý uplynulý rok. Ako doplnil, ani v tomto roku sa nebudú môcť uchádzať o kompenzačnú pomoc od štátu, keďže fungujú krátko a nie je možné porovnať zisk z minulých rokov so stratami. Uchádzať by sa o ňu mohli až v roku 2023.