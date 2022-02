Trnava ubytuje rodiny z partnerského ukrajinského Charkova: Prvé z matiek sú už v meste

Mesto Trnava sa pripravuje na príchod ľudí z Ukrajiny, ktorí hľadajú na Slovensku bezpečie pred vojnou. Zriaďuje núdzové ubytovanie pre matky s deťmi, niektoré pochádzajú z partnerského mesta Charkov, informoval o tom primátor Trnavy Peter Bročka.

„Situácia v Charkove je podľa dostupných informácií naozaj vážna. Prvé z matiek sú už v Trnave, ďalšie čakajú v kolóne na ukrajinskej strane hraničného priechodu Ubľa, kam ich pôjdeme v utorok (1. 3.) vyzdvihnúť. Okrem toho vezieme zásoby, ktoré sú tam podľa charity potrebné,“ uviedol primátor. Ako doplnil, radnica aktivity koordinuje s kompetentnými inštitúciami a „sme v pohotovosti a pripravení pomôcť, ako bude v našich silách a možnostiach“.

Vojna na Ukrajine vyvolala aj veľkú vlnu solidarity a ochoty pomáhať, nie inak tomu bolo v posledných dňoch aj v Trnave. „Som rád, že ľudia sú solidárni a uvedomujú si vážnosť situácie u našich susedov. Od začiatku konfliktu sme v kontakte so štátnymi orgánmi, ďalšími samosprávami, charitou a ďalšími organizáciami. Pripravujeme sa na to, aby sme boli schopní poskytnúť strechu nad hlavou postupne približne stovke žien a detí unikajúcich pred vojnou,” dodal primátor. Radnica zverejnila linky a kontakty organizácií, ktoré organizujú pomoc, v Trnave sú to Trnavská arcidiecézna charita a Baterkáreň.