Pomôžu tým, ktorí to potrebujú: Nemocnice siete Svet zdravia bezplatne poskytnú starostlivosť utečencom

Nemocnice siete Svet zdravia a polikliniky ProCare poskytnú utečencom z Ukrajiny neodkladnú zdravotnú starostlivosť bezplatne, a to bez ohľadu na ich azylový status. Sieť zároveň pošle na Ukrajinu zdravotnícky materiál. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Jana Fedáková.

"Vojenská invázia do Ukrajiny je pre nás šokujúcim činom, no oveľa bolestnejším je pre desiatky našich kolegov, ktorí majú na Ukrajine svoje rodiny a blízkych. Chceme preto pomôcť aj my," uviedla Fedáková.

Okrem bezodplatnej zdravotnej starostlivosti sieť pre príbuzných a blízkych zamestnancov z Ukrajiny podľa nej už začína zabezpečovať dopravu z poľsko-ukrajinskej a slovensko-ukrajinskej hranice prostredníctvom vlastnej dopravnej zdravotnej služby. "Zároveň sme pripravení pomôcť im uhradiť náklady na ubytovanie, poskytnúť materiálnu pomoc či sprostredkovať zamestnanie v rámci našich možností. Na Ukrajinu sa chystáme veľmi adresne poslať zdravotnícky materiál a lieky. V sieti rovnako plánujeme zorganizovať finančnú zbierku," doplnila.

Zamestnancom siete z Ukrajiny je zároveň k dispozícii telefonická linka, na ktorú sa obracajú v prípade potreby. "Ďalšia forma pomoci sa bude odvíjať od aktuálnych potrieb. Aktivity koordinujeme spoločne v rámci skupiny," dodala Fedáková.