Prešovský kraj ide príkladom: Päť školských internátov prichýlilo viac ako 300 utečencov z Ukrajiny

Núdzové ubytovacie centrá Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa v noci z nedele (27. 2.) na pondelok začali zapĺňať prvými utečencami z Ukrajiny. Krajská samospráva centrá zriadila v školských internátoch pri piatich stredných školách v Snine, Vranove nad Topľou, Svidníku, Bardejove a Poprade s celkovou kapacitou viac ako 460 lôžok.

Aktuálne na základe usmernenia rezortu vnútra prichýlili viac ako 300 utekajúcich. Ide o zariadenia, ktoré v čase prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 slúžili ako karanténne ubytovanie pre repatriantov. Medzi ubytovanými sú ukrajinské matky s deťmi aj zahraniční študenti. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

"K dnešnému dňu máme ubytovaných spolu už 319 ľudí. Sú to ukrajinské matky s malými deťmi, medzi nimi aj bábätká či dôchodcovia. Prijali sme aj zahraničných študentov z tretích krajín, ktorí študujú na univerzitách v Kyjeve, Ľvove či Charkove a ktorí u nás našli dočasné útočisko," povedal predseda PSK Milan Majerský počas krízového štábu v Úrade PSK, ktorý v súvislosti so situáciou na Ukrajine a slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode v Ubli zasadal v pondelok v skorých ranných hodinách.

Ako ďalej informoval, o umiestnení utečencov rozhodujú krízové orgány štátu, ktoré zabezpečujú na hraniciach aj triáž a následné prerozdelenie do konkrétnych miest núdzového ubytovania.

"Naše zariadenia sme síce prioritne vyčlenili pre ukrajinských občanov unikajúcich pred vojnou, hlavne pre matky s deťmi, ale, samozrejme, sme pripravení pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú. Primárne poskytujeme prechodné ubytovanie, avšak pomáhame aj materiálne, technicky, aby sme zmiernili utekajúcim ľuďom ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. To, že sú medzi nimi aj vysokoškolskí študenti z tretích krajín, hlavne z afrických, je fakt, aj im musíme pomôcť a nerobiť rozdiel. Zachraňujeme životy ľudí a to je kľúčové," povedal predseda PSK a vyzval na solidaritu a pochopenie osudov ľudí, ktorí utekajú pred vojnou.

K pondelku hlásil najviac prichýlených utečencov z vojnovej Ukrajiny školský internát pri Strednej odbornej škole (SOŠ) polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, a to až 120, z ktorých väčšinu tvoria vysokoškolskí študenti.

PSK má pre utečencov z Ukrajiny celkovo k dispozícii takmer 2200 lôžok vo svojich internátoch a jednej škole v prírode.