Pokazený záchod manželom strpčoval život: Došla im trpezlivosť! Záhada s bizarným rozuzlením

Určite sa aj vám niekedy stalo, že ste niečo stratili a záhadne sa predmet vyparil na niekoľko dni či dokonca týždňov. Becki Beckmannová je v tomto absolútna rekordérka.

Pred 10 rokmi, v roku 2012, Becki stratila počas Halloweenskej noci svoj mobil. Po nekonečnom hľadaní prepadala zúfalstvu. Nikde ho nemohla nájsť, a tak sa po pár dňoch útrap s telefónom rozlúčila a zaobstarala si nový. “Záhadne zmizol,” hovorí Becki.

Becki tvrdí, že pred nedávnom si s partnerom všimli zvláštne hrmotanie zo záchoda. Nepríjemné zvuky bolo počuť vždy, keď toaletu spláchli. “Mysleli sme si, že to je tým, že záchod je starý. Stavba nášho domu je hrozná, takže sme to pripisovali tomu,” hovorí Becki. Jej manželovi sa to však nezdalo a už ho rámus, ktorý sprevádzal každé spláchnutie poriadne rozčuľoval. Rozhodol sa teda konať.

Manžel toaletu svojpomocne rozobral a nevedel sa prestať čudovať tomu, čo objavil. Vybehol von za Becki, aby jej ukázal, čo bolo príčinou buchotu v toalete. Neuveriteľné, no vinníkom bol práve Beckin 10 rokov stratený mobil. “Tak toto sme vôbec nečakali!” povedala Becki pre The Sun. Zariadenie už, pochopiteľne, po toľkých rokoch plávania v útrobách záchoda nefungovalo, no pre Beci je hlavné, že sa bizarná záhada vyriešila.