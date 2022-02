Peklo! Ukrajinské ženy a deti čakajú na hraniciach v mrazoch desiatky hodín: Situáciu využívajú špekulanti

Ženy a deti na hraničných priechodoch Ukrajiny so štátmi EÚ čakajú až desiatky hodín v mrazoch a bez prístrešia.

Mnohé rodiny to odrádza od odchodu z nebezpečných oblastí alebo si ho nemôžu dovoliť. ČTK to oznámili dobrovoľníci organizujúci prevoz utečencov z poľskej a slovenskej časti hranice aj niektorí oslovení dopravcovia medzi Ukrajinou a ČR.

Podľa dnešných údajov poľskej pohraničnej stráže len poľskú hranicu za dnešok do 15.00 h prekročilo 57-tisíc utečencov z Ukrajiny napadnutej Ruskom. Od začiatku invázie tak počet utečencov do Poľska prekročil 213-tisíc.

"Je strašné v médiách vidieť len čísla, ale už nie to, že ženy musia na hranici spať s deťmi medzi nohami, aby boli aspoň trochu v teple," povedala ČTK dobrovoľníčka z Viedne, ktorá funguje ako spojárka pre dobrovoľných vodičov odvážajúcich ženy a deti od hranice do provizórneho ubytovania v blízkych poľských dedinách. Za sobotu takto pomohla zaistiť 14 ľudí, z ktorých osem boli deti. Spomenula aj nedostatok jedla.

Menší podnikateľ z Prahy dnes ČTK povedal, že od štvrtka sa snaží umožniť všetkým svojim súčasným i bývalým pracovníčkam stiahnuť seba a svoje rodiny do ČR. "Veľký problém je vôbec to sa na hranicu dostať. Niektorí maršutkári (vodiči malých autobusov používaných na Ukrajine vo verejnej doprave, pozn. red.) si za jazdu pýtajú až 11-tisíc hrivien (327 eur) za osobu. Rovnakú cenu chcú niekedy aj za dieťa," uviedol.

Minimálna mesačná mzda na Ukrajine pritom bola v decembri 2021 zvýšená zo 6000 na 6500 hrivien, teda zhruba 200 eur. Pred piatimi rokmi v januári 2017 predstavovala 3200 hrivien (zhruba 95 eur, prepočítané dnešnými kurzami). Nie každý si preto môže takú cenu za prevoz dovoliť.

Problémom je podľa vyjadrenia ďalších oslovených dobrovoľníkov aj to, že sa niektorí muži boja rodinu na hranicu odviezť, pretože by ich po ceste mohla zastaviť vojenská hliadka a skontrolovať, či sa na nich nevzťahuje povinnosť prihlásiť sa ako rezervisti k bojom. "Stratili by tak kontakt s rodinou, o ktorú majú strach, a ty o nich. Nie je to čiernobiele," vysvetľuje dobrovoľník. Odvod samozrejme riskujú aj „maršutkári“.

"Povolenie prevážať cez hranicu v dopravných prostriedkoch pasažiermi a opúšťať tak Ukrajinu majú iba vodiči so zamestnaneckou kartou napríklad od dopravcu alebo tí, ktorí majú napríklad dvojité občianstvo. Na nich sa tým vzťahuje akoby výnimka," uviedla v pondelok pre ČTK pracovníčka SVD Trans, ktorý z Ukrajiny dopravuje cez Prahu až do Chebu.

"Niektorí to spojenie naozaj využívajú. Za včerajšiu (sobotu) a dnešný deň ide do Chebu celkom deväť pasažierov, ale niektorí idú do Tachova, Rokycan alebo Stříbra. Nie je to teda len o veľkých mestách, kam ženy s deťmi z Ukrajiny smerujú a kde im niekto pomáha alebo môže pomôcť," doplnila pracovníčka. Kedy spoje reálne dorazia, však nie je možné kvôli dlhým kolónam určiť.

Cheb, cieľová destinácia spojov dopravcu, ako aj mnohé ďalšie mestá v ČR oznámil poskytnutie obecných bytov ukrajinským utečencom.