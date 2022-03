Novinka, ktorú si okamžite zamilujete

Naše každodenné platenie sa mení: čakajú nás bleskové nákupy na internete. Ešte tento rok sa aj na Slovensku dočkáme revolučnej novinky Click to Pay, vďaka ktorej v e-shopoch definitívne odpadne zdĺhavé prepisovanie údajov z platobnej karty.

Nakupovanie na internete je medzi Slovákmi z roka na rok obľúbenejšie. Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti Mastercard má s e-shopmi skúsenosť 9 z 10 Slovákov a skoro tri štvrtiny z nás nakupujú on-line pravidelne aspoň raz za mesiac. A nie je divu. Možnosť zaobstarať si čokoľvek od potravín po nábytok a elektroniku z pohodlia domova je lákavá. Samotný proces platenia však môže byť pre niekoho stále príliš komplikovaný.

Spoločnosť Mastercard preto tento rok príde s technologickou novinkou. Služba Click to Pay umožní jednoduché a rýchle nakupovanie bez nutnosti zakaždým opisovať údaje z platobnej karty. V ktoromkoľvek internetovom obchode tak budete môcť zaplatiť pomocou jedného kliku myšou alebo dotyku prsta na displeji vášho mobilného telefónu.

Ruku na srdce, zapamätať si 23 čísel na platobnej karte je skoro nadľudská úloha. A vstávať od stola alebo z pohovky, aby človek našiel v peňaženke platobnú kartu, zase veľmi nepohodlné. Vďaka službe Click to Pay vás to bude čakať už len raz. Akonáhle svoje platobné údaje prvýkrát zadáte do systému Click to Pay, vytvorí sa unikátna digitálna kópia vašej platobnej karty, ktorá bude určená výhradne pre túto službu.

A ďalej už len pohodlne platíte: na ktoromkoľvek zariadení, či už ide o mobilný telefón, tablet alebo počítač. A bez ohľadu na operačný systém. Veď keď platíte bezkontaktne v obchode alebo v kaviarni, tiež neriešite opisovanie čísiel z vašej platobnej karty. Jednoducho priložíte a je zaplatené. Click to Pay ponúkne rovnaký komfort aj pri platení on-line.

Táto technologická novinka na Slovensku začne fungovať v priebehu tohto roka a stane sa novým štandardom v oblasti platieb kartou na internete. Využíva hneď niekoľko úrovní zabezpečenia. Overenie užívateľa prebehne rovnako ako doteraz pomocou odtlačku prsta alebo funkcie rozpoznania tváre a nasledujú už len ničím nerušené a bezpečné on-line nákupy.