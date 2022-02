ONLINE Rusko a Ukrajina sú v krvavej vojne: V Kyjeve sa bojuje, sú počuť výbuchy a streľba

Šéf Kremľa Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách spustil rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viaceré miesta na ukrajinskom území a v piatok v skorých ranných hodinách začal zaútočili na Kyjev. Všetky dôležité informácie pre vás prinášame ONLINE.

07:03 Samit Severoatlantickej aliancie (NATO) bol silným odkazom jednoty a zhody medzi 30 krajinami, ktorých je Slovensko súčasťou. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

"Vladimir Putin dúfal, že nás rozdelí, dnes sme však jednotnejší, ako kedykoľvek predtým. A sme odhodlaní brániť naše krajiny, našu suverenitu a našich občanov. Lebo útok na Ukrajinu je aj útokom na demokratické hodnoty našich krajín," povedala hlava štátu.

06: 58 Na Ukrajinu dorazila kolóna kamiónov naložených muníciou a zbraňami, ktoré Poľsko odovzdalo Ukrajine, uviedli médiá s odvolaním sa na ukrajinský generálny štáb a poľského ministra obrany. "Podporujeme Ukrajincov, sme solidárni a rozhodne odmietame ruskú agresiu," uviedol minister Mariusz Blaszczak.

Prvá zásielka obsahuje osem bezpilotných lietadiel, stovku mínometov kalibru 60 milimetrov aj s 1 500 nábojmi, 1 770 nábojov do húfnic kalibru 152 milimetrov, viac ako 30 000 nábojov do protilietadlových diel ráže 23 milimetrov a 42 000 prilieb, napísal denník Gazeta Wyborcza s odvolaním sa na zdroj z ukrajinskej prezidentskej kancelárie. Kyjev očakáva, že Poľsko ešte dodá 10 000 útočných pušiek Grot a protitankové riadené strely Javelin americkej proveniencie, čo ale závisí od toho, či USA sľúbia, že Poľsku dodajú nové strely.

06:57 Ukrajinci v piatok zaplavili internet, aby našli jeden konkrétny recept – na Molotovov koktail. Reagovali tak na piatkovú výzvu námestníčky ukrajinského ministra obrany Hanny Maljarovej, aby civilisti pomohli "odolávať" ruským inváznym silám, ktoré vo štvrtok napadli Ukrajinu a v piatok sa priblížili k hlavnému mestu Kyjevu. Informoval o tom v sobotu spravodajský server The Washington Post.

06:56 Vláda Spojených štátov je pripravená pomôcť ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému opustiť Kyjev a zabrániť tak, aby bol zajatý alebo zabitý postupujúcimi ruskými silami. Prezident však zatiaľ odmieta opustiť Kyjev aj krajinu, informoval v sobotu denník The Washington Post, ktorého správu zaznamenali aj niektoré ruské médiá.

06:55 Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena požiadala Kongres, aby kvôli konfliktu na Ukrajine uvoľnil 6,4 miliardy amerických dolárov. Časť peňazí chce administratíva vydať na humanitárnu a bezpečnostnú pomoc Kyjevu a okolitým krajinám, uviedla v sobotu agentúra AP. Niektorí zákonodarcovia ale čakali výrazne vyššiu požiadavku.

06:54 Francúzsko vyšle 500 vojakov ako súčasť posíl NATO do Rumunska v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine, informovala agentúra AFP v sobotu.

"NATO sa rozhodlo posilniť svoju prítomnosť a vyslať tak veľmi jasný signál strategickej solidarity," náčelník francúzskeho generálneho štábu Thierry Burkhard povedal pre rádio France Internationale. "Do Rumunska pošleme približne 500 mužov s obrnenými vozidlami," dodal Burkhard.

06:53 Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün vyhlásil, že Peking je "hlboko znepokojený" posledným vývinom situácie na Ukrajine. Uviedla to v sobotu agentúra DPA.

"Už to prerástlo do takého bodu, ktorý si neželáme vidieť," Čang Ťün povedal počas výnimočného zasadania Bezpečnostnej rady OSN v piatok. "Sme toho názoru, že zvrchovanosť a územná celistvosť všetkých štátov by sa mala rešpektovať a ciele a princípy Charty OSN kolektívne dodržiavať," dodal.

06:52 Česká republika, Poľsko a Bulharsko v piatok v reakcii na ruskú inváziu Ukrajiny oznámili, že od polnoci nevpustia do svojho vzdušného priestoru žiadne lietadlo ruských aerolínií. Informuje o tom v sobotu agentúra AFP.

06:51 V hlavnom meste Ukrajiny prebiehali v noci z piatku na sobotu boje. Sú počuť výbuchy a streľba.

Podľa britskej stanice BBC otriasli Kyjevom viaceré explózie. Silný výbuch bolo počuť neďaleko centrálneho Námestia nezávislosti (Majdan) a viaceré explózie boli hlásené v sídlisku Troješčina. Podľa svedkov delostreleckú paľbu na Kyjev je počuť na kilometre ďaleko od centra mesta.

Ukrajinské médiá informujú taktiež o streľbe, pričom "extrémne tvrdý boj" prebieha neďaleko kyjevskej zoologickej záhrady. Na kyjevskej ulici Víťazstva je na videách vidno horiace vozidlá. Viac sa dočítate TU.

06:50 Sudánsky diplomat Amín Awad sa stal krízovým koordinátorom OSN pre Ukrajinu, oznámil v piatok generálny tajomník OSN António Guterres.

Agentúra DPA pripomenula, že Awad v minulosti viedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a má 30-ročné skúsenosti v oblasti humanitárnej pomoci.

06:49 Žena v Kyjeve porodila v piatok v podzemnej stanici metra, kde sa obyvatelia mesta ukrývajú pred ruskými náletmi. Informovala o tom v sobotu stránka britskej televízie BBC.

Vlaky metra ostali na nástupištiach otvorené, aby v nich civilisti mohli prečkať boje. Tí používajú aplikáciu Telegram pre kontakt s vonkajším svetom.

06: 48 Americká vláda uvalila sankcie na ruského prezidenta Vladimíra Putina, ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ministra obrany Sergeja Šojgu a ďalších členov ruskej bezpečnostnej rady. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.

Na sankčnom zozname sa nachádza podľa spravodajskej televízie Sky News aj náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov.

Podľa amerického ministerstva financií sú Putin a Lavrov "priamo zodpovední za nevyprovokovaný ruský útok a následnú nezákonnú inváziu" Ukrajiny.

06:47 Kanada sa v piatok pripojila k EÚ, USA či Británii a oznámila, že sa taktiež chystá zaviesť nové sankcie priamo na ruského prezidenta Vladimira Putina a šéfa ruského rezortu diplomacie Sergeja Lavrova. S odvolaním sa na vyjadrenie kanadského premiéra Justina Trudeaua o tom informovala agentúra AFP.

"Uvalíme sankcie na prezidenta Putina a ďalších strojcov tejto barbarskej vojny," povedal Trudeau s tým, že medzi sankcionovaným bude aj Lavrov. "Títo muži sú najväčšmi zodpovední za smrť a skazu, ktorá sa odohráva na Ukrajine," dodal.

Kanadský premiér sa tiež vyslovil za odpojenie Ruska od globálneho medzibankového platobného systému SWIFT.