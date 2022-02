Naša susedná krajina volá o pomoc: Prečo svetoví lídri neuvalia tvrdšie sankcie?!

Ukrajina po ruskom útoku volá o pomoc a žiada čo najtvrdšie sankcie voči agresorovi. Členovia EÚ aj NATO chcú ekonomickými obmedzeniami Rusko prinútiť ku kapitulácii a potrestať ho, v minulosti však tento postup nebol účinný a je otázne, či bude teraz.

V tejto súvislosti sa spomína najmä odstavenie od bankového systému SWIFT, s čím majú niektoré mocnosti problém.

Podľa ukrajinského prezidenta Volodymira Zelenského (44) sankcie zatiaľ nie sú dosť tvrdé, keďže Rusko naďalej útočí. „Presvedčili sankcie Rusko? Na našom nebi počúvame, na našej krajine vidíme, že sú nedostatočné,“ vyhlásil Zelenskyj. Podľa neho svet stále pozoruje dianie na Ukrajne z diaľky.

Viaceré krajiny vyzvali na odstavenie Ruska od finančného systému SWIFT, čo považujú za mimoriadne tvrdú sankciu, ktorá by obmedzila ich schopnosti prijímať peniaze. Toto opatrenie sa zvažovalo aj v roku 2014 po ruskej anexii Krymu. Kremeľ vtedy vyhlásil, že takýto krok by považoval za vyhlásenie vojny.

„SWIFT je medzinárodný komunikačný systém, do ktorého je zapojených viac ako 11 000 finančných inštitúcií vo viac ako 200 krajinách sveta. Cez túto platformu sa realizuje približne polovica medzinárodných finančných transakcií. Odstrihnutie Ruska od systému by znamenalo, že by cez SWIFT nemohlo posielať ani prijímať platby, čo by malo veľmi negatívny vplyv i na zvyšok sveta,“ vysvetľuje pre Nový Čas finančný analytik Boris Tomčiak.

Podľa neho by tak bol napríklad problém posielať platby za zemný plyn, ropu a iné komodity, ktoré Európa odoberá. Práve na to sa odvoláva Nemecko, ktoré sa zdráha odpojiť Rusko od tejto „ekonomickej jadrovej zbrane“. „Existujú aj iné platobné a komunikačné systémy, ale banky by ich museli implementovať do svojich systémov, čo nie je jednoduchý proces. A vo svojej podstate by odpojenie od SWIFT ani nedávalo zmysel, pretože dodávky komodít z Ruska sa nedajú nahradiť inými zdrojmi,“ objasňuje Tomčiak.

Pomôcť môže Čína

Sankcie na ruskú ekonomiku budú mať v každom prípade vplyv. „EÚ zavedie politické a ekonomické sankcie, ktoré obmedzia schopnosť Ruska získať na európskom trhu kapitál a kľúčové technológie. Cieľom je oslabiť konkurenčnú schopnosť krajiny,“ dodáva Tomčiak. Pripomína, že Rusko sa môže obrátiť na Čínu, ktorá by mala byť ochotná poskytnúť mu financie i technologické know-how.

„Uvedené sankcie sú pre Rusko určite nepríjemné, ale vzhľadom na spoluprácu s Čínou by ich malo postupne prekonať,“ myslí si Tomčiak. Prezidentka Zuzana Čaputová ich označila za nedostatočné. „Prezident Putin je nekompromisný, nezastaví ho naozaj nič,“ skonštatovala. Český exminister financií Miroslav Kalousek hovorí, že izolácia Ruska sa nekoná. „Západ od neho bude kupovať ropu a plyn, v systéme SWIFT zostáva. Putin sa tak nemusí báť, že nebude mať z čoho financovať vojnu. Ak nie sme ochotní niesť vlastné náklady teraz, zaplatíme v budúcnosti omnoho viac,“ napísal.



