Chcete chrániť životné prostredie? Môžete aj pri obyčajnom platení

Bezhotovostné platby využívame každý deň. Viete ale, ako môže byť bežná platba šetrná k životnému prostrediu? A ako je možné vypočítať si pomocou nákupných návykov svoju uhlíkovú stopu?

Predstaviť si vplyv svojho každodenného správania na životné prostredie je veľmi zložité. Spoločnosť Mastercard preto v spolupráci so švédskou firmou Doconomy prišla s novinkou: uhlíkovou kalkulačkou, pomocou ktorej si môžete aspoň rámcovo predstaviť, akú uhlíkovú stopu zanechávate.

Každý deň alebo každý mesiac sa tak budete môcť pozrieť, koľko gramov oxidu uhličitého vzniklo v súvislosti s vašimi nákupmi. A pretože predstaviť si, čo znamená napríklad údaj 2 kg CO 2 , je pre bežného človeka zložité, ponúka kalkulačka porovnanie s každodennou spotrebou. Každý užívateľ si tak môže jednoducho urobiť obrázok o svojej vlastnej uhlíkovej stope a začať možno meniť svoje návyky na udržateľnejšie.

Najzelenšia je tá karta, ktorá vôbec neexistuje

Na Slovensku je aktuálne v obehu asi päť a pol milióna platobných kariet, teda zhruba rovnako, koľko má naša krajina obyvateľov. To ale znamená, že o niekoľko rokov z nich bude približne 27 ton odpadu. Pretože karty stále obsahujú magnetický prúžok, je ich recyklácia pomerne zložitá. Mastercard preto avizoval, že postupne prestane do svojich kariet magnetické prúžky vkladať.

Podľa najnovšieho prieskumu Mastercard už navyše päť percent ľudí hovorí, že fyzickú platobnú kartu vôbec nepotrebuje – že im stačí mobilný telefón alebo chytré hodinky. S ďalším rozvojom počet takýchto ľudí zrejme bude stúpať. Pre tých z nás, ktorí svoju kartu v peňaženke skrátka chcú, existujú aj viaceré udržateľné možnosti.

Spoločnosť Mastercard napríklad ponúka v spolupráci s desiatkami bankových inštitúcií na celom svete karty vyrobené z recyklovateľných alebo recyklovaných materiálov, prírodných materiálov alebo karty vyrobené z plastového odpadu odstráneného z oceánov.

Zaplatíš kartou, zasadíš strom

Môže to znieť až neuveriteľne, ale aj vaša karta môže pomôcť sadiť stromy. A to vďaka medzinárodnému projektu spoločnosti Mastercard Priceless Planet Coalition. Jeho cieľom je vysadiť po celom svete 100 miliónov stromov do roku 2025. Partnermi tejto koalície je vyše 80 spoločností z celého sveta, ktoré sa venujú ochrane a obnove životného prostredia.

Aj pri takej bežnej a každodennej činnosti, akou je platenie kartou, môže každý prispieť k ochrane životného prostredia a pomôcť planéte – stačí si v banke vypýtať tú správnu kartu.