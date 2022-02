Projekt Konšpirátori.sk: Sledujte overené zdroje! Tvrdé slová o proruských aktéroch a dezinformačných weboch

Tím projektu Konšpirátori.sk odsudzuje ruskú agresiu voči Ukrajine. Upozorňuje, že súčasťou eskalácie napätia boli konšpiračné a dezinformačné weby aj na Slovensku.

Zároveň apeluje na ľudí, aby sa v týchto časoch spoliehali na overené zdroje a seriózne médiá a nesledovali dezinformačné weby. "Eskalácia útoku na Ukrajinu ukázala to, ako lži a manipulácie dláždia cestu k reálnemu násiliu. Ukázala to pandémia a ukazuje to aj dezinformačná kampaň o Ukrajine, ktorej súčasťou boli aj dezinformačné weby a prokremeľskí aktéri na sociálnych sieťach na Slovensku," povedali spoluzakladatelia projektu Konšpirátori.sk Ján Urbančík a Peter Jančárik.

Projekt Konšpirátori.sk pomáha chrániť inzerentov pred tým, aby sa ich reklamy neobjavovali na dezinformačných weboch.