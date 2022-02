Situácia na Ukrajine sa dotkala aj školských odborárov: Rázne rozhodnutie

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku sa pre situáciu na Ukrajine rozhodol oddialiť termín štrajku.

Pre TASR to potvrdil predseda školských odborárov Pavel Ondek. Predseda školských odborárov poznamenal, že vo štvrtok (24. 2.) zasadalo predsedníctvo a štrajk nateraz oddialili. "Niektoré kroky máme pripravené a schválené, ale termín vám teraz neviem povedať. Musíme byť solidárni. Situácia je veľmi zlá," povedal Ondek. Ako dodal, keď sa situácia upokojí, štrajk by mohol byť najskôr koncom marca.

Ondek v súvislosti so situáciou na Ukrajine uviedol, že komunikujú s partnerským Odborovým zväzom zamestnancov školstva a vedy na Ukrajine so sídlom v Kyjeve.



Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) ešte v stredu (23. 2.) informoval, že uplynulý týždeň sa uskutočnilo spoločné rokovanie so zástupcami školských odborárov, na ktorom bol aj predseda vlády SR a minister financií SR, kde hovorili nielen o postavení učiteľov, ale aj o ich finančnom ohodnotení. "Boli načrtnuté určité riešenia, ale toto bolo prvé z niekoľkých stretnutí, ktoré nás nasledujúce týždne čakajú," povedal minister školstva. Školskí odborári po spoločnom rokovaní uviedli, že štát nemá financie na zvýšenie platov zamestnancov v školstve. Vzhľadom na to, že k dohode nedošlo, školskí odborári vtedy nevylúčili protest ani štrajk. V prípade, že by školskí odborári zorganizovali štrajk, Gröhling poznamenal, že ho to núti povedať, že pôjde v prvej línii so štrajkujúcimi učiteľmi.