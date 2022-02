Moderátor Michal Hudák obeťou podvodu: Zneužili moje meno na klamlivú reklamu!

Obľúbený moderátor Michal Hudák (52), ktorého diváci poznajú najmä ako verného moderátora niekoľkých ročníkov relácie OTO, má za sebou zážitok, ktorý nečakal ani v najhoršom sne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ten sa totiž od kolegu, herca Maroša Kramára dozvedel šokujúcu informáciu a to, že podľa moderátora Hudáka, je investovanie do bitcoinov veľmi výhodné. Nič zvláštne by na tom nebolo, keby nešlo o podvod a snahu zviditeľniť sa na mene moderátora.

Slovenský moderátor Michal Hudák zostal nemilo prekvapený po tom, čo jeho kolega Maroš Kramár natrafil na článok, kde moderátor Hudák tvrdí, že do čoraz viac obľúbených bitcoinov investoval nemalé peniaze, čo sa mu aj podľa falošných tvrdení stránky hotnewsnow.site oplatilo.

„Zneužili moje meno, moju tvár na klamlivú reklamu a chcem upozorniť na to, že ľudia by si mali dávať na takéto podvodné spoločnosti a články pozor, pretože často zneužívajú známe tváre na to, aby zmanipulovali ľudí. Tí si môžu povedať, že keď som investoval ja, tak by to mohlo byť bezpečné. Opak je pravdou! Ide o podvod a ja som rozhodnutý podať trestné oznámenie v tejto veci. Aj keď to bude ťažké, lebo ide o schránkovú firmu s adresou niekde v Mikronézií,“ povedal počas nakrúcania relácie Inkognito nahnevaný moderátor, ktorý sa rozhodol dať verejnosť do pozoru, aby nenaleteli podvodníkom, ktorým ide iba o peniaze.