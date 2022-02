Heger označil útok na Ukrajinu za barbarstvo: Dlhé mesiace Rusko klamalo celý svet

Slovensko patrí do východného krídla Severoatlantickej aliancie a je v záujme našej i európskej bezpečnosti, aby sme posilnili naše obranné kapacity. Je to však možné iba v súčinnosti s našimi oveľa lepšie vyzbrojenými spojencami. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol vo štvrtkovom mimoriadnom príhovore v RTVS v súvislosti s útokom Ruska na Ukrajinu.

Občanov požiadal, aby prijali ľudí utekajúcich pred vojnou. "Chcem zopakovať, našou absolútnou prioritou je obnoviť mier. Diplomacia však vinou ruského vedenia zlyhala. Je potrebné prijať rázne opatrenia, ktoré budú mať ťažký dosah na ruskú ekonomiku, ale najmä vyšlú jasný signál ruskej verejnosti, že prezident Putin zatiahol ich krajinu do nezmyselnej vojny," vyhlásil Heger. Útok Ruska na Ukrajinu označil Heger za neospravedlniteľné barbarstvo. Upozornil na prvé obete na oboch stranách. Vyzdvihol, že Ukrajinci hrdinsky bránia svoju vlasť a podarilo sa im postup ruskej armády na mnohých miestach zastaviť. Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa Hegera inváziou dopustil zločinu a bude so svojou vládou za to niesť mimoriadne vážne následky. "Dlhé mesiace Rusko klamalo celý svet, keď jeho predstavitelia tvrdili, že vojenský útok na Ukrajinu nemajú v pláne. A dnes ruský imperializmus ukázal svoju pravú tvár. Je to tvár, ktorá nepatrí do civilizovaného, mierumilovného sveta," zhodnotil predseda vlády. Prezidentka neskrýva obavy: Keď si niekto myslí, že sa nás to netýka, mýli sa! Všetci mierumilovní ľudia na svete sú podľa premiéra s Ukrajincami. "Všetci sa cítime touto inváziou pobúrení a zúfalí. Vyjadrujeme silnú podporu ukrajinskému ľudu v zápase o svoju slobodu a nezávislosť. Solidarizujeme s nimi a budeme im zo všetkých síl spolu s našimi partnermi v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii pomáhať," deklaroval. Ako zdôraznil, Európa sa musí vzoprieť poriadku, ktorý jej vnucuje prezident Putin. "Železná opona, ktorú spustil po druhej svetovej vojne Sovietsky zväz a ktorá rozdelila Európu, musí zostať navždy vecou histórie. Ruský diktát je neprijateľný. Snahám o jeho obnovenie sa musíme brániť všetkými prostriedkami," dodal s tým, že Ukrajinci dnes bojujú aj za našu slobodu a zvrchovanosť. Premiér upozornil, že ruské rakety dopadali aj na ciele v západnej Ukrajine, teda v relatívnej blízkosti slovenských hraníc. Hovorí o najväčšej kríze v Európe od druhej svetovej vojny. "Žijeme ťažkú dobu. V takýchto chvíľach sa musia ľudia zjednotiť okolo hodnôt, ktoré ich robia štátotvorným národom. Našimi hodnotami sú zvrchovanosť, sloboda i ľudskosť," uviedol Heger. Povzbudil ľudí, aby za týmito hodnotami pevne stáli a nedali sa zviesť dezinformáciami či ľuďmi, ktorí obhajujú záujmy Ruska a zrádzajú tým našu slobodnú štátnosť. Premiér pripomenul, že v čase vysielania prejavu rokuje s lídrami Európskej únie v Bruseli. Presadzuje jasný postoj - podporiť tvrdú odpoveď voči Rusku a zmobilizovať všetky potrebné kapacity na pomoc Ukrajine.