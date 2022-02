Rezort zdravotníctva to Hlasu nedaroval: Namiesto zneužívania situácie priložte ruku k dielu!

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyzýva mimoparlamentnú stranu Hlas-SD, aby nezneužívala citlivú tému, akou je zdravotníctvo, v čase vrcholu štvrtej vlny pandémie, na získanie politických bodov, a namiesto toho priložila ruku k dielu.

Reaguje tak na jej kritiku vládnych predstaviteľov za nedostatočné riešenie situácie v zdravotníctve. Stanovisko pre TASR poskytla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

"Ministerstvo zdravotníctva kontinuálne konštatuje, že robí všetko pre to, aby bolo v zdravotníctve toľko zdrojov, koľko reálne sektor potrebuje a so všetkými zainteresovanými zástupcovia rezortu na pravidelnej báze konštruktívne rokujú a hľadajú riešenia," uviedla Eliášová. Ministerstvo podľa jej slov robí všetko pre to, aby sa podarilo zastabilizovať stav zdravotníckeho personálu na Slovensku. "Čoho výsledkom je aj schválená legislatíva minulý týždeň v NR SR," doplnila Eliášová.

Rezort ozrejmil, že pracuje na systematických krokoch, aby sa zdravotníctvo na Slovensku po dlhých rokoch skutočne zlepšilo a nebolo len o politických sľuboch. "Práve vďaka schválenej reforme nemocníc, ktorú sa podarilo historicky presadiť, o ktorú obdobnú sa predstavitelia Hlasu (v tom čase v pozíciách predstaviteľov strany Smer-SD) pokúšali pred viac ako dvomi rokmi, no neúspešne, môže Slovensko čerpať historické investície do výstavby a rekonštrukcie nemocníc a reálne tak skvalitniť zdravotníctvo v prospech pacienta," zhrnula Eliášová.

Ministerstvo tiež pripomína, že sektor zdravotníctva bol podfinancovaný aj v čase bývalej vlády Smeru-SD, ktorá rovnako na problém upozorňovala a žiadala dofinancovanie.

Hlas-SD v stredu vyzval premiéra Eduarda Hegera, ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) a šéfa rezortu zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby sa urgentne a vážne začali zaoberať otázkou personálnej stabilizácie v zdravotníctve.