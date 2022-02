Vlčan prišiel s nápadom, ako podporiť slovenské potravinárstvo: Chceme ísť rakúskou cestou!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) chce pri podpore slovenského potravinárstva sledovať rakúsky model. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) na brífingu počas stredajšieho rokovania vládneho kabinetu.

"My na MPRV analyzujeme, ako marketingovo podporiť slovenské potraviny. Mne sa zdá byť vhodné, aby sme sa vrátili k propagácii Značky kvality. Je to niečo podobné, ako majú v Rakúsku AMA-Siegel. Spotrebitelia sú zvyknutí, že táto značka kvality je aj dôkazom preverenia. Dôkazom, že potravina je zdravá. My chceme ísť podobným spôsobom, teda rakúskou cestou. Chceme, aby Značku kvality dostali naozaj potraviny, ktoré sú spracované zo slovenských plodín a slovenského mäsa a budú zároveň zdravé," priblížil Vlčan.

Pripomenul, že MPRV vyhlásilo výzvu 4. februára s alokáciou 170 miliónov eur na podporu spracovateľov a potravinárov. "Na rezorte sme si vedomí, že historický investičný dlh v oblasti spracovania potravín spôsobuje, že máme nízku potravinovú sebestačnosť," poznamenal minister.

Upozornil, že Slovensko je veľmi silné v produkcii rastlinnej prvovýroby. "Horšie je to už so živočíšnou výrobou. Práve preto sa zameriavame na podporu osobitnej špecializovanej rastlinnej výroby a na podporu živočíšnej výroby, napríklad mliečnej vertikály a na dobudovanie spracovateľských kapacít u spracovateľov a potravinárov," povedal Vlčan.

"Verím, že sa čo najskôr rozhodne o rozdelení zdrojov z Programu rozvoja vidieka, spomínaných 170 miliónov eur. Verím, že v druhej polovici tohto roka budeme schopní spustiť aj tzv. finančné nástroje, teda zvýhodnené a garantované úvery. Nimi pomôžeme aj menším spracovateľom, aby sme čo najviac vyprodukovaných komodít spracovali do výrobkov, ktoré budú slovenskými potravinami," podčiarkol minister.

Doplnil, že stále viac mladých ľudí sa zaujíma o svoje zdravie. "Máme, žiaľ, hrozivé štatistiky v srdcovo-cievnych chorobách a ochoreniach žalúdka a rakovine hrubého čreva. Pritom nemáme viac obéznych ľudí, ako napríklad Francúzi či Holanďania. Je tam evidentne súvislosť aj s kvalitou potravín. Preto budeme aj na rezorte sledovať, aby sme zvýšili podiel hlavne zdravých slovenských potravín, lebo tam kvalitu vieme najjednoduchšie kontrolovať," dodal Vlčan.