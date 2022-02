Smutné čísla prieskumu: Ani pandémia nezlepšila nízky podiel slovenských potravín na pultoch

Ani pandémia nezlepšila nízky podiel slovenských potravín na pultoch. Vlani bol na úrovni 40,17 %, kým v roku 2019 bol na úrovni 40,74 %.

Vyplýva to z ostatného prieskumu podielu slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ktorý Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) uskutočnila v reťazcoch pôsobiacich na území SR a zosumarizovala koncom minulého roka.

"Rozumieme, že ak sa v obchode objaví napríklad poľské maslo v akcii za 1,29 eura a vedľa neho slovenské za 3,20 eura, tak málokto vidí dôvod priplatiť si. A to je presne jav, ktorý musia naši politici konečne začať riešiť. Rôzne skryté dotácie či dotovanie exportu v západných krajinách krivia trh a spôsobujú práve takéto anomálie na našich pultoch. Ak by sme zrušili dotácie a rozbehli sa všetci na európskom trhu z jednej štartovacej čiary, verím, že vtedy my budeme tí, ktorí budú potraviny vyvážať, pretože ich dokážeme vyrobiť kvalitnejšie," priblížil predseda SPPK Emil Macho.

Pomôcť zvrátiť aktuálne čísla podľa neho môžu aj spotrebitelia, ktorí v obchodoch budú vyhľadávať práve doma vyrobené potraviny, ktoré 'nezdobí' žiadna kauza a bezpečnostná hrozba. Zvýšiť záujem o slovenské potraviny by mohol aj marketingový fond, o ktorom sa hovorí už niekoľko rokov.

Slovenskí poľnohospodári a potravinári podľa Macha žiadajú väčší záujem štátu o výrobu kvalitných základných potravín na území SR a úprimnú snahu štátu a obchodných reťazcov podiel domácich výrobkov postupne zvýšiť.

"Medzitým viacerí chovatelia dojníc, hydiny a ďalších hospodárskych zvierat ohlasujú znižovanie stavov zvierat, dokonca aj rušenie chovov. Obchodníci tlačia na výkupné ceny našich potravín a nechcú sa podeliť o vysokú maržu našich výrobkov. O stúpajúcich nákladoch na výrobu ani nehovorím. Dochádzajú nám sily, energia a čas. Ak razantne nezasiahne štát, niektoré slovenské potraviny čoskoro v obchodoch ani nenájdeme," doplnil predseda Únie potravinárov Slovenska Daniel Molnár.