Ruská armáda je na ceste na Ukrajinu! Putin nariadil začať misiu v povstaleckých republikách v Donbase

Ruský prezident Vladimír Putin nariadil armáde začať misiu v dvoch povstaleckých republikách na východe Ukrajiny, ktorých nezávislosť krátko predtým uznal zvláštnymi dekrétmi. Informovali o tom v pondelok neskoro večer tlačové agentúry DPA a AP.

Cieľom misie má byť podpora mieru, napísala agentúra TASS. V nadväznosti na uznanie samostatnosti separatistických regiónov dnes Putin s vodcami Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky podpísal dohody o spolupráci. Z Putinovho výnosu nie je zrejmé, kedy majú ruské jednotky na východnú Ukrajinu vstúpiť, podotýkajú agentúry AP a DPA.

Vedenie separatistických oblastí zase obviňuje ukrajinskú vládu z prípravy rozsiahlej ofenzívy, čo však Kyjev popiera. To všetko v čase, keď Moskva podľa západných činiteľov ďalej hromadia vojská pri ukrajinských hraniciach.

Putin zároveň poveril ruské ministerstvo zahraničia, aby nadviazalo s oboma donbaskými republikami diplomatické styky. Ruská diplomacia s nimi má tiež pripraviť zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci.

Pondelkové uznanie nezávislosti dvoch povstaleckých republík by podľa analytikov mohlo uvoľniť cestu k ruskej vojenskej intervencii voči Ukrajine, uviedol predtým denník The New York Times. Pripomína, že lídri Moskvou podporovaných separatistov si nárokujú aj územie na východnej Ukrajine, ktorá aktuálne kontroluje ukrajinská armáda.

Vývoj udalostí mal v pondelok rýchly spád, keď Putin v rozsiahlom prejave k národu oznámil uznanie separatistických oblastí na východe Ukrajiny - Spojené štáty a Európska únia následne zareagovali vyhlásením, že za tento krok uvalia na Rusov sankcie.

